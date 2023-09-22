Заготовка на зиму: рецепт маринованных огурцов с яблоком

Огурцы по этому рецепту получаются вкусными и хрустящими.

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На зиму заготавливают и огурцы и яблоки, но можно их совместить и получится необычно, но очень вкусно. Такие огурчики могут похвастаться великолепными хрустящими качествами, которые придутся по душе всем любителям солений.

Благодаря яблокам, огурцы приобретают едва уловимый сладковатый привкус. Фокус расскажет, как их приготовить. Количество ингредиентов рассчитано на две литровые банки.

Маринованные огурцы с яблоками

Ингредиенты:

свежие огурцы — 1,5 кг;

чеснок — 4 зубчика;

яблоки — 4 шт.;

соль — 3 ч. л.;

сахар — 4 ч. л.

яблочный уксус — 70 мл;

хрен – 2 листа;

зонтики укропа – 2 шт.;

черный перец горошком, гвоздика, листья вишни и черной смородины.

Сначала подготовьте огурцы. Используйте небольшие хрустящие огурчики. Замочите их в большом тазу с ледяной водой минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь.

Хвостики с огурцов обрезайте по желанию.

На две литровые банки вам понадобится 2-3 кислых яблока. Нарежьте их дольками, удалив семена.

Стеклянные банки предварительно хорошо вымойте, а потом простерилизуйте в духовке (10 минут при 100 градусах), или над паром (в течение 5 минут). Крышки прокипятите.

На дно банок положите вымытые листья хрена, смородины, вишни. Добавьте укропные зонтики. Дольки чеснока очистите, вымойте, и также добавьте в банки.

Заполните банки яблоками и огурцами.

Залейте наполненные банки крутым кипятком, прикройте крышкой. Спустя 10 минут слейте воду в кастрюлю. Доведите жидкость из банок до кипения, и снова залейте ею огурцы. Вновь подождите 10 минут.

В кастрюлю засыпьте сахар и соль, черный перец горошком и гвоздику. Слейте вторую воду из банок. Доведите маринад до кипения, проварите пару минут и влейте яблочный уксус. Снимите кастрюлю с плиты.

Банки с огурцами и яблоками залейте маринадом и закатайте крышками. Переверните емкости вверх дном и оставьте до полного остывания.

Также вы можете приготовить на зиму вкусные маринованные зеленые помидоры.