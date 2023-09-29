Запеченная грудинка: рецепт вкусного мясного блюда

Обычно это блюдо готовят на барбекю, однако и в духовке получится изумительно.

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Запеченная говяжья грудинка – это очень вкусно. Готовить это блюдо просто, но потребуется много времени. Большой кусок мяса, около пяти кг, долго маринуется и долго запекается. В результате получается нежное и ароматное блюдо, от которого невозможно оторваться.

Традиционно мясо таким образом готовят в Техасе, используя барбекю. Но если барбекю нет, то духовка тоже сгодится. Получится не очень аутентично, но все равно вкусно. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Грудинка хорошо сочетается с восхитительным, хрустящим и вкусным салатом из капусты. Но сочетание с печеным картофелем тоже беспроигрышно.

Запеченная грудинка

Ингредиенты:

5 кг говяжьей грудинки;

паприка;

чеснок;

сушеные средиземноморские травы;

горчица;

соль;

перец;

оливковое масло.

Начинайте готовить грудинку с удаления лишнего жира. Полностью его не удаляйте, это сохранит мякоть нежной и сочной. Приправьте и посыпьте мясо горчицей, травами и солью. Добавьте масло, соль и перец. Мясо нужно тщательно массировать, втирая приправы. Оставьте его мариноваться минимум на 12 часов в холодильнике.

Когда время маринования пройдет, приступаем к приготовлению. Имейте в виду, что нарезку придется готовить несколько часов, а затем вам придется завернуть ее в алюминий, чтобы продолжить приготовление.

Возьмите противень и поставьте у его основания решетку, чтобы мясо не соприкасалось с противнем напрямую и все соки, выделившиеся при приготовлении, оседали на дне. Термометр необходим для проверки внутренней температуры мяса и желаемой степени готовности.

Поставьте мясо в духовку при температуре 130 градусов на 40 минут, чтобы образовалась корочка. Грудинка должна достичь температуры 95 градусов внутри. Затем достаньте мясо из духовки и, стараясь не обжечься, сформируйте сверток из алюминиевой фольги, хорошо обернув мясо.

Снова поставьте мясо в духовку на 2 часа, температура грудинки должна достичь 92 градусов внутри. Когда она будет готова, дайте ей постоять 30–40 минут в выключенной духовке.

По истечении этого времени нарежьте грудинку ломтиками толщиной 1 см. Наконец, мы рекомендуем процедить мясной сок, оседающий на дне кастрюли, и подавать его в качестве приправы к грудинке.

К такой грудинке отлично подойдет витаминный салат из капусты.