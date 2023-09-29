Запеченная капуста в сухарях: самое простое и вкусное блюдо на ужин
Если любите капусту – это блюдо вам точно понравится.
Запеченная савойская капуста в запеканке с пармезаном и панировочными сухарями — это сезонный гарнир по простому рецепту, идеально подходящий для ужина.
В идеале лучше использовать именно савойскую капусту – у нее более мягкие листья и нежный ореховый привкус. Но обычная тоже подойдет. Просто время приготовления придется увеличить. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Запеченная капуста
Ингредиенты:
- 600 г савойской капусты;
- 120 г тертого пармезана;
- 50 г панировочных сухарей;
- 1 зубчик чеснока;
- оливковое масло, соль.
Чтобы приготовить запеченную савойскую капусту, начните с того, что срежьте жесткие волокна с листьев, если они слишком большие и жесткие. Нарежьте листья небольшими кусочками или полосками и промойте их под проточной водой. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, сбрызните ее оливковым маслом и обжарьте зубчик чеснока, затем готовьте капусту около 15 минут на среднем или сильном огне, помешивая ее на сковороде, чтобы она не пригорела. В итоге капуста должна приготовиться, но не развалиться. Добавьте соль, перемешайте и выключите огонь.
Переложите овощи в миску, добавьте половину дозы тертого пармезана, перемешайте и заправьте ложкой оливкового масла. Выложите капусту в хорошо смазанную маслом форму для запекания.
Посыпьте поверхность оставшимся тертым пармезаном и панировочными сухарями и добавьте щедрую порцию оливкового масла. Готовьте капусту в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут до образования золотистой корочки на поверхности.
Достаньте капустную запеканку и подавайте горячей. К такому блюду хорошо подойдет блюдо из мяса, или птицы. Попробуйте приготовить курицу с помидорами.