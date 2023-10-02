Вкусная заготовка на зиму: рецепт салат из помидоров

Салат из помидоров в банке — идеальный вариант вкусного дополнения к ужину в зимнюю пору.

Related video

Если вы любите маринованные помидоры, попробуйте приготовить их по этому рецепту. Особенность этой заготовки в том, что помидоры маринуются не целиком, а порезанные на "шайбы". И уже в банку добавляется растительное масло. Словом, это интересный способ заготовить впрок любимые овощи.

Как приготовить салат из помидоров на зиму, рассказали на сайте Fajne Gotowanie.

Салат из помидоров

Ингредиенты:

помидор — 2 кг;

лук — 250 г;

растительное масло — 100 мл;

уксус — 100 мл;

соль — 15 г;

сахар — 40 г.

душистый перец, лавровый лист, перец горошком

Лук очистите и нарежьте ломтиками. Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кругляшами, вырезав хвостики.

Приготовьте рассол в кастрюле: налейте литр воды, добавьте уксус, соль, сахар, пять лавровых листьев, девять зерен душистого перца и 18 зерен черного перца. Тщательно перемешайте ингредиенты и доведите маринад до кипения.

Разложите помидоры несколькими слоями по стерилизованным банкам и добавьте лук.

В каждую банку достаньте из рассола и положе лавровый лист, зернышко душистого перца и по два зернышка черного перца.

Затем разлейте маринад по банкам и сверху налейте столовую ложку масла. В оригинальном рецепте рекомендуют использовать рапсовое масло.

Закройте банки и стерилизуйте их в кипящей воде около 5 минут, положив на дно полотенце. После дайте банкам остыть. Остывшие банки с томатным салатом храните в прохладном и темном месте.

Также вы можете приготовить на зиму вкусные зеленые помидоры в маринаде.