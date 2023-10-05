Вкусная закуска из простых продуктов: рулет из лаваша с курицей и сыром
Это очень простое блюдо, которое можно приготовить и на праздничный стол, и просто так.
Если вам нравится лаваш с начинкой, то попробуйте приготовить его по этому простому рецепту. Начинку для лаваша, впрочем, можно использовать и для начинки яиц, и просто как намазку на бутерброды.
А если этот паштет из курицы, грецких орехов и сыра завернуть в тонкий лаваш, то получится оригинальная закуска. Рулет из лаваша дополнит обед или ужин и украсит праздничный стол. Фокус расскажет, как его приготовить.
Рулет из лаваша с курицей
Ингредиенты:
- тонкий лаваш;
- куриное филе – 200 г;
- твердый сыр – 100 г;
- лук репчатый;
- майонез – 2 ст. л.;
- маринованные огурцы – 1 шт.;
- грецкие орехи – 30 г;
- соль, зелень.
Куриное филе промойте под проточной водой и отварите в подсоленной воде. Достаточно варить около 20 минут с момента закипания бульона, если филе небольшое. Можно использовать и другое куриное мясо.
Когда мясо остынет, нарежьте его на небольшие кусочки. Твердый сыр натрите на терке.
Маринованный огурец нарежьте кубиками.
Грецкие орехи просушите на сухой сковороде, или в духовке и измельчите.
Свежую зелень укропа и петрушки нарежьте мелко. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками.
Все приготовленные ингредиенты измельчите в блендере, но пусть масса не будет совсем однородной, пусть ощущаются кусочки орехов и мяса.
Заправьте начинку для рулета майонезом. Если начинка на вкус кажется недостаточно соленой, добавьте соль по вкусу и перемешайте.
Смажьте лаваш начинкой и сверните в рулет. Оберните рулет из лаваша в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник. Ваша вкусная закуска готова. Нарежьте рулет острым ножом на ломтики. Майонез можно заменить несладким йогуртом.
Также вы можете приготовить лаваш дома. Это простое блюдо из доступных ингредиентов.