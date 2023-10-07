Салат из красной капусты с кукурузой: легкий рецепт полезного блюда

Такой салат можно приготовить и в качестве самостоятельного блюда, а не только как добавку к гарнирам.

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Салат из свежих овощей – лучшая добавка к любому гарниру. Если вы еще не решили, какой именно салат хотите приготовить родным на обед или ужин, автор кулинарного блока "Вкусные рецепты на каждый день" рекомендует обратить внимание на рецепт блюда с красной капустой и кукурузой. Этот легкий салат обогатит вкус любого блюда, а также неплохо утолит голод, если кушать только его.

Салат из красной капусты

Ингредиенты:

красная капуста – 1/2 кочана;

соль – 1/2 ч.л;

кукуруза – 1/2 банки;

сметана – 1 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

лимонный сок – 1 ст. л;

зелень: укроп, петрушка – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту мелко нарезать, сложить в глубокую миску, добавить соль и перетереть руками, чтобы капуста стала мягче. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее воду, сметану, майонез, лимонный сок, мелко порубленную зелень и поперчить. Перемешать и можно подавать на стол.

Если вы на диете, то майонез можно не добавлять. Достаточно сметаны или греческого йогурта.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с хрустящими баклажанами.