Омлет в итальянском стиле: престой рецепт Чиполлаты
Чиполатта – это типичное итальянское блюдо, которое издавна готовили в деревнях.
Если вам нравятся омлеты и прочие блюда из яиц, попробуйте приготовить блюдо под названием Чиполатта. Это деревенское блюдо с восхитительным вкусом. Чиполатта готовится невероятно просто из самых обычных продуктов.
Чиполатта может быть, как закуской, так и самостоятельным блюдом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Чиполатта
Ингредиенты:
- 6 белых или розовых луковиц;
- 3 яйца;
- 3 столовые ложки тертого пармезана;
- 1/2 стакана белого вина;
- 1/2 стакана овощного бульона;
- 1/2 стакана молока;
- 2 столовые ложки муки;
- 15 г бекона;
- кусочек сливочного масла, соль, перец.
Поджарьте бекон и достаньте его, чтобы добавить к блюду потом. Растопите сливочное масло и добавьте нарезанный очень тонкими ломтиками лук. Пожаривайте его на очень слабом огне, чтобы он стал прозрачным. Когда это случится, сбрызните лук вином и дайте ему испариться.
Разбавьте смесь бульоном и молоком. Посыпьте все мукой, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне в закрытой сковороде около 1 часа.
Снимите с огня и добавьте в смесь взбитые яйца и сыр. Смажьте противень маслом, вылейте смесь и запекайте в горячей духовке при температуре 180°, пока поверхность не станет золотистой.
Сверху присыпьте беконом и подавайте к столу.
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