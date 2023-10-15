Домашний хумус: лучший рецепт закуски из нута

Хумус традиционно готовят в Израиле. И это именно тот рецепт после которого покупать хумус в магазине уже не захочется.

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С того момента, как вы попробуете этот домашний хумус, вы уже не сможете есть тот, что продают в супермаркете.

Особенно он хорош с тонким лавашом, или постными лепешками. А также с ломтиками свежей морковки, или стеблями сельдерея.

Хумус – это полезно, легко готовится и очень вкусно. Не ленитесь, замачивайте, готовьте и измельчайте, чтобы получился вкуснейший домашний хумус. Рецептом поделились на сайте Yehudit-Aviv.

Хумус хранится в холодильнике около трех дней, но вкуснее всего он именно в день приготовления. Этот хумус получается очень нежным благодаря большому количеству тахини.

Домашний хумус

Ингредиенты:

3 чашки идеально мягкого вареного хумуса;

1/2 стакана качественной тахини;

1/4 стакана оливкового масла;

1 чайная ложка соли;

1/4-1/2 чайной ложки лимонного сока;

1/2 чайной ложки тмина;

около 1/2 стакана кипяченой воды для хумуса (в зависимости от желаемой густоты).

Накануне вечером — 1/2 кг мелкого нута замочите в большом количестве кипятка. На следующий день варить нут с пакетиком разрыхлителя до полной мягкости (один час — полтора часа).

Положите вареный нут в кухонный комбайн, или чашу блендера и измельчайте в течение 2 минут до получения однородного пюре.

Добавьте тахини и оливковое масло и продолжайте измельчать.

Приправьте солью, тмином и лимонным соком по вкусу.

Добавьте воду в зависимости от того, насколько плотная консистенция вам нравится, и учтите, что хумус продолжает густеть в холодильнике.

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