Просто и очень вкусно: рецепт итальянского овощного рагу

Это очень сытное и ароматное деревенское блюдо из доступных овощей.

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Овощное рагу можно приготовить с самыми разными ингредиентами. В этом рецепте используются цветная капуста, спаржевая фасоль и морковь. А густой ароматный соус получается из томатов, сельдерея и специй. Традиционно, такое рагу готовят в Ломбардии и Пьемонте.

Это рагу легко готовится и идеально подходит для ужина. Такое рагу может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к мясу, или рису. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Овощное рагу можно хранить в холодильнике пару недель.

Овощное рагу

Ингредиенты:

300 г цветной капусты;

300 г сельдерея;

300 г зеленой спаржевой фасоли;

300 г моркови;

300 г белого лука;

300 г желтого перца;

2 бутылки томатного пюре по 700 г.;

1 стакан оливкового масла;

уксус;

2 столовые ложки мелкой соли;

1 столовая ложка сахара.

Овощи моем и нарезаем все небольшими кусочками. Поставьте томатное пюре на огонь в большой кастрюле и дайте ему вариться, пока не появятся первые признаки кипения.

На этом этапе добавьте более твердые овощи: цветную капусту, сельдерей, зеленую фасоль и морковь. С того момента, как смесь начнет слегка закипать, варите минут 10. Теперь добавьте овощи, требующие меньшего времени приготовления, а именно перец и зеленый лук.

Продолжайте варить и с момента повторного закипания дайте вариться еще 10 минут. Будьте осторожны, часто проверяйте и перемешивайте рагу, пока оно находится на огне. Снимите кастрюлю с огня и дайте остыть.

Добавьте 1 стакан масла, уксус по вкусу, 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и дайте полностью остыть, прежде чем подавать или раскладывать по банкам.

В рецепте указан стакан уксуса, но лучше начать с меньшей дозы, чтобы рагу не получилось слишком кислым.

Овощное рагу можно хранить в холодильнике, в стерилизованных стеклянных банках, до 15 дней.

Два совета: используйте только соцветия цветной капусты, ведь стебли могут получится слишком твердыми. И удалите жесткие волокна сельдерея.

Также попробуйте приготовить вкуснейшую квашеную капусту по старинному рецепту.