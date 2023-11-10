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Еда

Простой рецепт вкусной закуски: как приготовить рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью

Рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью, рулетики из лаваша, горячие рулетики из лаваша
Фото: Скриншот | Рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью

Рулетики из лаваша могут быть горячими и холодными, с картофелем они получаются именно горячими.

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Из лаваша можно приготовить множество вкусных блюд. Главным образом – рулетов с разнообразными начинками. Часто готовят лаваш с холодными начинками, но можно приготовить рулетики и горячие, с картофелем, грибами и зеленью. Приятно, но можно их подавать и на следующий день, уже остывшими. Фокус расскажет, как их приготовить.

Рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • лаваш тонкий — 2 шт;
  • грибы — 100 г;
  • одна луковица;
  • отвар картофельный — 50 мл;
  • масло растительное — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обжаривания рулетов;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень (любая по вашему вкусу) — 1 пучок;
  • соль.

Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до готовности. Обжарьте мелкорубленный лук в растительном масле до прозрачности. Грибы можно отварить, если у вас лесные грибы, а если у вас шампиньоны или вешенки, то их можно мелко нарезать и обжарить.

Слейте отвар с готового картофеля, 50 мл оставьте. Приготовьте пюре, добавьте отвар и перемешайте. Добавьте грибы, лук, зелень и чеснок. При необходимости досолите.

Также вместо отвара можно добавить в пюре сливки, или молоко.

Разделите пюре на две части. Один лист лаваша промажьте половиной пюре, накройте вторым листом, равномерно распределите оставшийся картофель.

Сверните лаваш в плотный рулет. Разрежьте на кусочки около 2 см, обжарьте с двух сторон на растительном масле до румяной корочки. Подавайте в горячем или холодном виде.

Также можете приготовить пять рулетов с разными начинками на любой вкус.