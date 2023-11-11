Яблочный омлет: рецепт быстрого и вкусного жареного десерта

Сладкий и оригинальный десерт можно легко приготовить на завтрак.

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Яблочный омлет — это быстрый и простой рецепт, который готовится всего за несколько минут без необходимости включать духовку. Это десерт, похожий на австрийский кайзершмаррн, от которого он отличается главным образом наличием в тесте небольших кусочков фруктов. Это блюдо идеально подходит для завтрака. Или для завершения трапезы. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Яблочный омлет

Ингредиенты:

2 яйца;

2 яблока;

молоко — 120 мл;

мука — 60 г;

сахарная пудра — 40 г;

изюм — 15 г;

лимон, корица, сахарная пудра.

Яблоки очистить, удалить сердцевину и разрезать на дольки; затем соберите их в миску, сбрызните лимонным соком и добавьте корицу.

Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и взбивайте несколько минут электрическим венчиком, пока смесь не станет легкой и воздушной.

Приправьте тертой цедрой оставшегося лимона и влейте молоко.

Добавляем просеянную муку. Добавьте изюм. Хорошо перемешайте ингредиенты венчиком. В финале добавьте яблоки и перемешайте еще раз.

Растопите кусочек сливочного масла на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 20 см.

Вылейте яичную смесь с яблоками.

Накройте крышкой и оставьте готовиться около 10 минут на слабом огне. По истечении времени аккуратно переверните омлет с помощью плоской тарелки и продолжайте готовить еще 5 минут.

Переложите десерт на сервировочную тарелку и посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте ломтиками и подавайте.

По желанию вы можете подавать омлет с черничным джемом или ложкой английского крема или приправить его перед приготовлением каплей рома .

Альтернативно, вы также можете приготовить омлет в духовке: в этом случае мы предлагаем застелить форму хорошо промасленным листом бумаги для выпечки и запекать десерт при температуре 200°C, накрыв крышкой, около 20 минут.

Также вы можете приготовить вкусный пирог с яблоками и тыквой.