Жареные пирожки с картофелем: простой рецепт сытного блюда
Пирожки с картошкой – это вкусный перекус.
Если вы любите пирожки, то этот рецепт точно придется вам по душе. Пусть это блюдо нельзя назвать очень диетическим, но жареные пирожки с картошкой – это, прежде всего вкусно. Их можно взять с собой на работу, перекусить в течение дня и приготовить их к любому первому блюду вроде супа, или бульона. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Пирожки с картофелем
Ингредиенты:
- 500 мл теплого картофельного отвара;
- 11 г сухих дрожжей;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 700 г муки.
Для начинки:
- 1 кг картошки;
- большая луковица;
- соль и перец.
Почистите картошку, порежьте на кусочки и отварите до готовности. Когда картошка будет готова, отлейте 500 мл отвара в кружку.
Лук мелко порежьте и добавьте к вареной картошке. Помните картофель в пюре, посолите и поперчите. Оставьте остывать.
Теперь готовьте тесто. Просейте в глубокую миску 600 грамм муки, добавьте дрожжи, перемешайте и отставьте в сторону. В картофельный отвар добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и добавляйте понемногу к муке, замешивая тесто. Муки может потребоваться и больше. Тесто должно получиться плотным и упругим.
Накройте миску с тестом и оставьте на час, чтобы оно поднялось.
Спустя час достаем тесто, выложите на стол, посыпанный мукой и поделите на кусочки весом приблизительно по 50 грамм. Каждый раскатайте, положите начинку, защипните края и сформируйте пирожки.
Обжаривайте пирожки с двух сторон на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла без запаха.
С таким же тестом можно приготовить пирожки с капустной, или мясной начинкой.
Также вы можете приготовить традиционное блюдо украинской кухни: яворивский пирог.