Классическое блюдо: как приготовить настоящий бифштекс

Бифштекс из говяжьей вырезки – это очень вкусно.

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Классический бифштекс – это вкусное и простое блюдо. Бифштекс готовится из свежей говяжьей вырезки. Он зажаривается снаружи до золотистой корочки, а до этого отбивается кулинарным молотком. Понадобится вам всего четыре ингредиента. И у вас получится идеальный бифштекс.

Лучше всего бифштекс готовить на сковороде гриль, тогда он точно получится поджаристым, но если такой сковороды у вас в арсенале нет, то подойдет и глубокая сковорода с толстым дном. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Бифштекс

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 400 г

соль, перец черный молотый, масло растительное.

С говяжьей вырезки срежьте лишний жир и промокните бумажным полотенцем. Отрежьте от большого куска говяжьей вырезки два ломтя толщиной в три сантиметра. Режьте мясо под прямым углом поперек волокон.

Отрезанные ломти слегка отбейте кулинарным молотком с зубцами. Но делайте это бережно, чтобы бифштекс остался толстеньким.

Отбитый бифштекс посолите крупной солью и поперчите. Можно использовать только черный перец, а можно и смесь перцев.

При желании можно добавить розмарин или тимьян. Эти приправы "дружат" с мясом.

Поставьте сковороду на плиту и включите сильный огонь, чтобы сковорода раскалилась. Смажьте ее растительным маслом и положите ломти мяса. Но не рядом, между ними должно оставаться место.

Жарьте на сильном огне с одной стороны примерно 4-7 минут. Потом поджарьте с другой стороны столько же времени.

Время жарки выбирайте исходя из того, какую степень прожарки вы хотите получить. Если вам нравится мясо с кровью, то жарьте мясо минуты четыре. Любите хорошо прожаренное мясо – жарьте дольше.

Готовый бифштекс подавайте с веточкой розмарина. Идеальный гарнир к бифштексу – это картошка фри или овощной салат.

Также вы можете приготовить к такому мясу вкусную цветную капусту.