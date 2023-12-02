Меню на Святой вечер: постные вареники с маком, курагой и миндалем

В Сочельник обязательно подайте на стол традиционные украинские вареники с маком. Особую прелесть и аромат этому рецепту придаст миндаль, добавленный в начинку.

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Вареники – это одно из любимых национальных блюд украинцев. На Святой вечер, который по новому церковному календарю начнется с восходом первой звезды 23 декабря, на стол традиционно подают 12 постных блюд. Среди них обязательно должны быть постные вареники. Рецептом вареников с начинкой из мака, кураги и миндаля поделился сайт "ВкусноНовости".

Ингредиенты

мука – 4 стакана;

вода – 1 стакан;

растительное масло – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

мак – 300 г;

мед – 3 ст. л.;

сахар – 3 сл.л. (по желанию количество сахара можно уменьшить или заменить медом);

миндаль – 150 г;

курага – 150 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

мед и миндальные лепестки – для подачи.

Приготовление

Шаг 1

Просейте в миску муку с солью. Сделайте в ней ямку, влейте горячую воду и растительное масло. Заместите плотное эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте на полчаса.

Шаг 2

Миндаль натрите на терке или измельчите в блендере. Затем разотрите миндальную крошку в ступке, чтобы выделилось масло и масса начала слипаться комочками.

Шаг 3

Смешайте толченый миндаль с сахаром, медом и лимонным соком, накройте крышкой и уберите в холодильник.

Шаг 4

Курагу промойте под проточной водой, залейте кипятком и дайте размокнуть минут пять. Пропустите размякшую курагу через мясорубку или мелко порежьте ее ножом.

Шаг 5

Мак залейте кипятком, дайте постоять 10 минут. Слейте воду и разотрите мак в ступке. Достаньте из холодильника миндаль и перемешайте его с курагой и маком.

Шаг 6

Раскатайте тесто в тонкий пласт. Выдавите на нем стаканом или специальной кондитерской вырубкой кружочки. в середину каждого кружочка положите начинку. Небольшой кисточкой смажьте водой края кружочков с одной стороны и слепите вареники. Выкладывайте их на доске, присыпанной мукой, на небольшой расстоянии друг от друга так, чтобы они не слиплись.

Шаг 7

Поставьте на огонь кастрюлю со слегка подсоленной водой. Когда вода закипит, опустите в кипяток вареники и сразу помешайте их шумовкой, чтобы они не пристали ко дну. Варите до готовности теста, в зависимости от толщины теста и размера вареников, они будут готовы через 5-10 минут.

Шаг 8

Выложите готовые вареники в большую миску для подачи, полейте растопленным медом и посыпьте миндальными лепестками. Подавайте блюдо горячим.

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