Что приготовить из куриной печени: рецепт паштета с яблоками

Яблоки дополняют своим вкусом вкус печени. ⠀

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Паштет из куриной печени приготовить очень просто. И дополнить его можно яблоками. Это классическое сочетание. И яблоки здесь добавляют сладковатого пикантного привкуса. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником vitala_foodblog.

Паштет из куриной печени с яблоками

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

2 большие луковицы;

2 морковки;

200 г сливочного масла;

соль, перец;

200 мл сливок 33%;

2 яблока;

2 ст. л. сахара.

Этот паштет можно приготовить в мультимейкере, а можно в духовке, или даже просто на сковороде. В форму для запекания на пергамент положите печень, лук, морковь, 100 г сливочного масла. Посолите и поперчите.

Поставьте все запекать при 180 градусах на 25-30 минут. Если вы готовите на сковороде, то запекайте только овощи, а печень поджарьте на сковороде.

Затем, когда ингредиенты запеклись, поставьте их остыть. Затем переложите в блендер, добавьте сливки, перемелите в паштет.

Переложите почти готовый паштет в форму для запекания, сверху украсьте яблоками, нарезанными очень тонкими ломтиками и выложите кусочки сливочного масла (у вас осталось 100 грамм).

Запекайте еще 10 минут в режиме гриль при 200 градусах, чтобы яблоки карамелизировались.

Охладите паштет и смакуйте с подсушенными тостами, или просто вкусным хлебом.

Также вы можете приготовить паштет из курятины. Не из печени, а именно из куриного мяса.