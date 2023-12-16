Что приготовить из куриной печени: рецепт паштета с яблоками
Яблоки дополняют своим вкусом вкус печени. ⠀
Паштет из куриной печени приготовить очень просто. И дополнить его можно яблоками. Это классическое сочетание. И яблоки здесь добавляют сладковатого пикантного привкуса. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником vitala_foodblog.
Паштет из куриной печени с яблоками
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени;
- 2 большие луковицы;
- 2 морковки;
- 200 г сливочного масла;
- соль, перец;
- 200 мл сливок 33%;
- 2 яблока;
- 2 ст. л. сахара.
Этот паштет можно приготовить в мультимейкере, а можно в духовке, или даже просто на сковороде. В форму для запекания на пергамент положите печень, лук, морковь, 100 г сливочного масла. Посолите и поперчите.
Поставьте все запекать при 180 градусах на 25-30 минут. Если вы готовите на сковороде, то запекайте только овощи, а печень поджарьте на сковороде.
Затем, когда ингредиенты запеклись, поставьте их остыть. Затем переложите в блендер, добавьте сливки, перемелите в паштет.
Переложите почти готовый паштет в форму для запекания, сверху украсьте яблоками, нарезанными очень тонкими ломтиками и выложите кусочки сливочного масла (у вас осталось 100 грамм).
Запекайте еще 10 минут в режиме гриль при 200 градусах, чтобы яблоки карамелизировались.
Охладите паштет и смакуйте с подсушенными тостами, или просто вкусным хлебом.
Также вы можете приготовить паштет из курятины. Не из печени, а именно из куриного мяса.