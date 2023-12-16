Быстрый заливной пирог: рецепт вкусной выпечки

Такой пирог — это настоящая находка для любой хозяйки.

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Заливной пирог получается очень нежный и сочный. А готовить его очень просто и быстро. По этому рецепту его готовят с консервированной рыбой. Но вы можете взять мясо, птицу, или вообще сделать начинку себе по вкусу, только из овощей.

Также подходит с грибами, например с шампиньонами, и твердым сыром. Рецептом поделились на ресурсе cooking_marathon.

Быстрый заливной пирог

Ингредиенты:⠀

Для теста:

мука пшеничная (можно микс) — 4 ст. л. с горкой;

яйца — 2 шт;

кефир — 300 мл;

соль — по своему вкусу.

Для начинки:

лук зеленый — 1 пучок (можно заменить на шпинат);

яйца куриные (вареные) — 3 шт;

масло (любое — для смазывания формы);

соль — по своему вкусу;

консервы-1 банка (можно тунец или сардину в собственном соку).

Для начала нарежьте зеленый лук и отваренные вкрутую яйца, разомните рыбу вилкой. И готовьте тесто-заливку.

Взбейте яйца, кефир и щепотку соли. Затем добавляйте просеянную муку небольшими порциями и перемешайте снова. Тесто готово.

Часть теста вылейте в форму, выложите начинку и залейте вторую часть теста.

Поставьте форму с пирогом в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте 30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой, она должна выходить из середины пирога сухой.

Пирог готов. Достаем и наслаждаемся. Также подходит охлажденным.

Также вы можете приготовить на десерт классический торт Захер.