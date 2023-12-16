Запеченная капуста: простой рецепт сезонного гарнира
Это блюдо можно подавать и как основное.
Запеченная капуста с пармезаном и панировочными сухарями представляет собой вкусный и недорогой сезонный гарнир.
Это блюдо идеально подходит для сопровождения вторых блюд на основе мяса. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Лучше всего использовать для этого рецепта савойскую капусту, она более нежная и у нее приятный ореховый привкус.
Запеченная капуста
Ингредиенты:
- 600 г савойской капусты;
- 120 г сыра Пармиджано Реджано;
- 50 г панировочных сухарей;
- 1 зубчик чеснока;
- оливковое масло, соль.
Чтобы приготовить запеченную савойскую капусту, начните с того, что срежьте жесткие волокна и уберите кочерыжку. Нарежьте капустные листья небольшими кусочками или полосками и промойте их под проточной водой. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, сбрызните ее оливковым маслом и обжарьте зубчик чеснока, затем готовьте капусту около 15 минут на среднем или сильном огне, помешивая ее на сковороде, чтобы она не пригорела. В итоге капуста должна быть полуготовой, но не разваливаться.
Добавьте соль, перемешайте и выключите огонь.
Переложите овощи в миску, добавьте половину дозы тертого пармезана, перемешайте и заправьте ложкой оливкового масла. Выложите капусту в хорошо смазанную маслом форму для запекания.
Посыпьте поверхность оставшимся тертым пармезаном и панировочными сухарями и добавьте щедрую порцию оливкового масла. Готовьте капусту в разогретой вентилируемой духовке при температуре 200 градусов в течение 25 минут до образования золотистой корочки на поверхности.
Достаньте запеканку из духовки и подавайте горячей. Также вы можете приготовить вкусную курицу в панировке.