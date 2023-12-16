Запеченная капуста: простой рецепт сезонного гарнира

Это блюдо можно подавать и как основное.

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Запеченная капуста с пармезаном и панировочными сухарями представляет собой вкусный и недорогой сезонный гарнир.

Это блюдо идеально подходит для сопровождения вторых блюд на основе мяса. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Лучше всего использовать для этого рецепта савойскую капусту, она более нежная и у нее приятный ореховый привкус.

Запеченная капуста

Ингредиенты:

600 г савойской капусты;

120 г сыра Пармиджано Реджано;

50 г панировочных сухарей;

1 зубчик чеснока;

оливковое масло, соль.

Чтобы приготовить запеченную савойскую капусту, начните с того, что срежьте жесткие волокна и уберите кочерыжку. Нарежьте капустные листья небольшими кусочками или полосками и промойте их под проточной водой. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, сбрызните ее оливковым маслом и обжарьте зубчик чеснока, затем готовьте капусту около 15 минут на среднем или сильном огне, помешивая ее на сковороде, чтобы она не пригорела. В итоге капуста должна быть полуготовой, но не разваливаться.

Добавьте соль, перемешайте и выключите огонь.

Переложите овощи в миску, добавьте половину дозы тертого пармезана, перемешайте и заправьте ложкой оливкового масла. Выложите капусту в хорошо смазанную маслом форму для запекания.

Посыпьте поверхность оставшимся тертым пармезаном и панировочными сухарями и добавьте щедрую порцию оливкового масла. Готовьте капусту в разогретой вентилируемой духовке при температуре 200 градусов в течение 25 минут до образования золотистой корочки на поверхности.

Достаньте запеканку из духовки и подавайте горячей. Также вы можете приготовить вкусную курицу в панировке.