Быстрый рецепт: как приготовить пирог из лаваша с зеленью

Если вам лень готовить тесто, но вы любите пироги, то попробуйте этот пирог.

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Чтобы приготовить пирог, то сразу возникает мысль, что нужно приготовить тесто и сделать начинку. Но этот процесс можно ускорить, если взять готовое тесто, или воспользоваться лавашом. А вкусную начинку можно приготовить из зелени, например шпината, и добавить к нему сыр. Результат вас удивит. Фокус расскажет, как приготовить такой быстрый пирог.

Пирог из лаваша с зеленью

Ингредиенты:

сметана 20% – 500 г;

фета или брынза – 400 г;

замороженный шпинат – 400 г;

большая упаковка тонкого лаваша – 1 шт;

5 яиц;

сливочное масло – 130 г;

зира, или кориандр – 1 ч. л.;

оливковое масло, соль, черный перец.

Шпинат заранее разморозьте. Потушите его на сковороде с 30 граммами сливочного масла, чтобы выпарить всю жидкость. Приправьте шпинат зирой и перцем, немного посолите. Фету или брынзу раскрошите руками.

Взбейте сметану с 4 яйцами. Еще одно яйцо добавьте к раскрошенному сыру и добавьте остывший шпинат. Нарежьте оставшееся сливочное масло тонкими пластинками.

Разложите листы лаваша на столе, смажьте оливковым маслом, затем выложите тонким слоем шпинат с сыром и яйцом. Сверху выложите ломтики сливочного масла. Аккуратно сверните лаваш в рулеты, нарежьте кусочками шириной 5–7 см.

Хорошо смажьте маслом форму и выложите кусочки рулетов по кругу срезом вверх. Когда форма заполнится, влейте смесь сметаны и яиц и дайте постоять примерно полчаса.

Разогрейте духовку до 160 градусов, выпекайте пирог около 40 минут.

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