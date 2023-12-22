Рулет из лаваша с куриным фаршем: простой рецепт блюда для тех, кто очень проголодался

Рулет получается сытным и хорошо утоляет голод.

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Рулет из лаваша с куриным фаршем – вариант легкого обеда, ужина или перекуса в школу и на работу. На его приготовление уйдет не более получаса, а приготовленное впрок блюдо поможет хорошо утолить голод, если нет времени на длительную готовку в предпраздничные загруженные работой дни. Рецептом этого перекуса поделились в кулинарном блоге "Простые рецепты".

Рулет из лаваша с куриным фаршем

Ингредиенты:

лаваш бездрожжевой – 250 гр;

фарш (куриное филе, картофель и лук) – 900 гр;

болгарский перец – 100 гр;

зелень (зеленый лук и укроп) – 60 гр;

сыр твердый – 120 гр;

яйцо для смазывания – 1 шт.

соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала готовим начинку. Для этого куриное филе, картофель сырой и репчатый лук пропустить через мясорубку. Вместо филе можно взять готовый куриный фарш. Количество начинки каждый регулирует по своему вкусу и количеству человек, на которых готовится блюдо. Все посолить, поперчить и хорошо размешать.

Сладкий перец натереть на терке. Зелень мелко нарезать.

Развернуть лаваш. Выложить на него фарш, распределить по всему периметру. Далее выложить перец и зелень. Завернуть лаваш с начинкой в рулет, а сверху смазать яйцом.

Духовку разогреть до 180 градусов, после чего отправить рулеты на противне, застеленном пергаментной бумагой, на 20 минут. Затем сыр нарезать тонкими пластинками и выложить сверху на рулеты. Выпекать еще примерно 10 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша, крабовых палочек и сливочного сыра.