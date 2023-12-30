На Рождество и только: рецепт постного борща с грибами и черносливом
Это древний рецепт борща из белых грибов и чернослива, который очень легко и просто приготовить.
Если любите традиционный украинский борщ, то вы точно готовите его по своему любимому рецепту. Попробуйте и этот вкусный борщ с черносливом, который придает прокопченного привкуса и с белыми грибами. Этим древним рецептом из кулинарной книги поделились на сайте Besahy.
Для такого борщика подойдут свежие белые грибы, мороженые, или сушеные.
Борщ с черносливом и белыми грибами
Ингредиенты:
- свежие белые грибы 600 г;
- чернослив 200 г;
- свекла 4 шт;
- картофель 1 кг;
- помидоры 6 шт;
- лук 4 шт;
- морковь 3 шт;
- капуста 1 шт;
- масло 2 ст. л;
- лавровый лист 4 шт;
- черный перец горошком 10 шт;
- подкопченная паприка 1 ст. л;
- орегано (душица) 1 щепотка;
- соль, вода — 7 литров.
Подготовьте грибы (если используете свежие): почистите, помойте и нарежьте небольшими кусочками. Замочите в холодной воде на полчаса.
После этого процеживаем несколько раз и еще раз промываем. Можно взять сушеные, вымочить полчаса и проварить 20-30 минут.
Грибы положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Когда вода закипит, добавьте лавровый лист, черный перец горошком. Подсолите и варите грибы 20 минут.
Помидоры облейте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Помойте, очистите и нарежьте соломкой свеклу и морковь. Очистите и нарежьте кубиками картофель. Мелко нарежьте лук.
Когда грибы поварились 30 минут, снимите кастрюлю с огня и достаньте грибы. Мы вернем их в уху позже.
Теперь делаем зажарку. Вливаем немного масла на сковороду, бросаем порезанный лук и начинаем его жарить до золотистого цвета. Через несколько минут к луку добавляем морковь и продолжаем все жарить, все время помешивая.
Добавьте к луку и моркови свеклу. Все хорошо перемешиваем. Можно долить немного грибной похлебки, чтобы лучше протушилось. Добавляем паприку, помешиваем и продолжаем тушить. Затем добавляем порезанные помидоры, орегано — интересно, но эта традиционная итальянская приправа хорошо известна и в Украине, где ее называют душицей.
Когда наши овощи и корнеплоды хорошо потушились, возвращаем обратно, добавляем их к грибной похлебки, добавляем картофель и порезанную капусту. Доводим до кипения. Возвращаем грибы и добавляем порезанный чернослив.
По вкусу и аромату бросаем еще черного перца горошком и несколько лавровых листьев. Варим борщ еще несколько минут. Борщ готов.
Также вы можете приготовить вкусный холодец.