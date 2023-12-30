На Рождество и только: рецепт постного борща с грибами и черносливом

Это древний рецепт борща из белых грибов и чернослива, который очень легко и просто приготовить.

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Если любите традиционный украинский борщ, то вы точно готовите его по своему любимому рецепту. Попробуйте и этот вкусный борщ с черносливом, который придает прокопченного привкуса и с белыми грибами. Этим древним рецептом из кулинарной книги поделились на сайте Besahy.

Для такого борщика подойдут свежие белые грибы, мороженые, или сушеные.

Борщ с черносливом и белыми грибами

Ингредиенты:

свежие белые грибы 600 г;

чернослив 200 г;

свекла 4 шт;

картофель 1 кг;

помидоры 6 шт;

лук 4 шт;

морковь 3 шт;

капуста 1 шт;

масло 2 ст. л;

лавровый лист 4 шт;

черный перец горошком 10 шт;

подкопченная паприка 1 ст. л;

орегано (душица) 1 щепотка;

соль, вода — 7 литров.

Подготовьте грибы (если используете свежие): почистите, помойте и нарежьте небольшими кусочками. Замочите в холодной воде на полчаса.

После этого процеживаем несколько раз и еще раз промываем. Можно взять сушеные, вымочить полчаса и проварить 20-30 минут.

Грибы положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Когда вода закипит, добавьте лавровый лист, черный перец горошком. Подсолите и варите грибы 20 минут.

Помидоры облейте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Помойте, очистите и нарежьте соломкой свеклу и морковь. Очистите и нарежьте кубиками картофель. Мелко нарежьте лук.

Когда грибы поварились 30 минут, снимите кастрюлю с огня и достаньте грибы. Мы вернем их в уху позже.

Теперь делаем зажарку. Вливаем немного масла на сковороду, бросаем порезанный лук и начинаем его жарить до золотистого цвета. Через несколько минут к луку добавляем морковь и продолжаем все жарить, все время помешивая.

Добавьте к луку и моркови свеклу. Все хорошо перемешиваем. Можно долить немного грибной похлебки, чтобы лучше протушилось. Добавляем паприку, помешиваем и продолжаем тушить. Затем добавляем порезанные помидоры, орегано — интересно, но эта традиционная итальянская приправа хорошо известна и в Украине, где ее называют душицей.

Когда наши овощи и корнеплоды хорошо потушились, возвращаем обратно, добавляем их к грибной похлебки, добавляем картофель и порезанную капусту. Доводим до кипения. Возвращаем грибы и добавляем порезанный чернослив.

По вкусу и аромату бросаем еще черного перца горошком и несколько лавровых листьев. Варим борщ еще несколько минут. Борщ готов.

Также вы можете приготовить вкусный холодец.