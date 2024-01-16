Райский торт: простой рецепт вкусной выпечки

Мягкий и ароматный райский торт очень просто приготовить. Вы можете присыпать его сахарной пудрой.

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Райский торт — это классический десерт из Ломбардии, который легко и быстро готовится. Обычно его употребляют на завтрак или перекус. А дополняют его простой сахарной пудрой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Название этого ломбардского торта происходит от восклицания посетителя знаменитой Pasticceria Vigoni в Павии еще в 1878 году. Попробовав его, он воскликнул: "Это райский торт!". С той поры его и стали так называть.

Райский торт

Ингредиенты:

125 г мягкого сливочного масла;

125 г сахарной пудры;

2 целых яйца;

2 яичных желтка;

80 г муки;

80 г кукурузного крахмала;

4 г разрыхлителя;

тертая цедра лимона.

Оставьте сливочное масло при комнатной температуре на пару часов или размягчите его в микроволновой печи, поставив туда на 20 секунд. В миске деревянной ложкой смешайте масло с сахарной пудрой.

Когда оно станет красивым и пенистым, добавьте и перемешайте яичные желтки и яйца. Затем просейте муку вместе с разрыхлителем.

Снова поработайте деревянной ложкой, пока все ингредиенты не смешаются. Наконец, добавьте тертую цедру лимона и продолжайте перемешивать, пока смесь не станет пенистой. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для кекса и вылейте в нее смесь. Выровняйте поверхность гладким ножом. Выпекайте при температуре 175° примерно 30–35 минут.

Достаньте, дайте остыть и посыпьте Райский торт сахарной пудрой.

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