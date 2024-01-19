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Еда

Ореховый штрудель по простому рецепту: как приготовить вкусную выпечку

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Фото: 1000.menu | Штрудель с орехами

Если любите тонкое слоеное тесто и много начинки, попробуйте приготовить этот вкуснейший штрудель.

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Штрудели можно готовить с любой начинкой, пусть классикой и считается штрудель с яблоками и корицей, но вы можете также приготовить вкусную выпечку с орехами. Для этого потребуется немного времени и самые простые ингредиенты. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Ореховый штрудель

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль.

Для начинки:

  • 200 г ядер грецких орехов;
  • 1 стакан цельного молока;
  • 150 г меда;
  • 1 лимон.
  • А также:
  • 1 яичный желток;
  • молоко.

Приготовьте тесто: на рабочей поверхности замесите все указанные ингредиенты до получения гладкой и мягкой массы, только при необходимости добавляя теплую воду. Нагрейте большую миску с кипящей водой, высушите ее, накройте горячей миской тесто и оставьте так примерно на час.

В миске тщательно смешайте очищенные и хорошо измельченные ядра грецких орехов с молоком, медом и тертой цедрой лимона.

С помощью скалки раскатайте тесто толщиной один сантиметр, используя совсем немного муки, выложите тесто на кухонное полотенце, кончиками пальцев утончите края теста, стараясь не порвать его, выложите на него ореховую начинку и скатайте штрудель. При необходимости воспользуйтесь полотенцем.

Застелите противень пергаментом и выложите на него штрудель, придав ему легкую форму подковы. Смажьте штрудель яичным желтком, разведенным в небольшом количестве молока, и выпекайте в разогретой до 180° духовке около 30 минут. Достаньте, дайте штруделю постоять несколько минут, нарежьте ломтиками и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный пирог с орехами и кофе.