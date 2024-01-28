Цитрусовое наслаждение: как приготовить апельсиновый пирог с корицей

Нет ничего более зимнего, чем сочетание апельсина и корицы. И этот пирог точно вам понравится.

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Апельсиновый пирог с корицей будет приятной альтернативой вкусному яблочному пирогу. Он просто готовиться и его можно хранить несколько дней. Но сомневаемся, что вы не съедите его за считанные часы. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.

Этот мягкий пирог готовится очень быстро, настолько, что его можно приготовить вечером, чтобы полакомиться им на следующее утро.

Апельсиновый пирог с корицей

Ингредиенты:

180 г сахара

3 яйца

80 мл растительного масла

300 г муки

250 мл апельсинового сока

цедра 2 апельсинов

16 г разрыхлителя

4 чайные ложки молотой корицы.

Для приготовления этого пирога рекомендуем использовать свежевыжатый апельсиновый сок . Для получения количества, указанного в дозах, вам понадобится примерно три апельсина.

Прежде всего, поместите яйца в большую миску или чашу миксера, добавьте сахар и начинайте перемешивать, пока не получите легкую кремообразную смесь .

Добавьте подсолнечное масло, цедру апельсина и, продолжая работу, понемногу добавляйте апельсиновый сок, чередуя его с мукой.

Также добавьте разрыхлитель и порошок корицы, затем вылейте полученную смесь в форму для торта, застеленную бумагой для выпечки. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 минут .

Прежде чем вынимать пирог из духовки, проведите классический тест зубочисткой: если она выходит сухой, значит, пирог готов и его можно вынимать из духовки. Дайте полностью остыть перед подачей на стол.

Также вы можете приготовить яблочный пирог по самому простому рецепту.