Шоколадные сырки дома: рецепт любимого лакомства для детей и взрослых
При желании такие творожки можно готовить с начинкой, используя джем или сгущенку. Для посыпки используйте цукаты и орехи.
Шоколадные творожки – десерт, который очень любят дети и взрослые. Их легко приготовить дома, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Такие батончики получаются очень вкусными, а продукты для них вы выбираете только самые качественные, а потому будете уверены в том, что десерт будет действительно полезным и питательным.
Домашние творожки в шоколаде
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (5%);
- масло сливочное – 50 гр;
- сахарная пудра – 70 гр;
- ванильный сахар – 1/2 пакетика;
- шоколад (по желанию молочный, черный, белый) – 180 гр;
- масло – 30 мл;
- сублимированные фрукты и ягоды для украшения.
Способ приготовления:
В емкость выложить творог, мягкое масло, ванильный сахар и сахарную пудру и перебить блендером до однородной консистенции.
Положить творожную массу (~40-45 гр) на клочок пищевой пленки, сформировать творожок и завернуть в пленку. Отправить в холодильник до замерзания.
Растопить шоколад, добавить масло и перемешать. С творожков снять пленку и окунуть в остывший шоколад. Выложить на решетку или досочку, застеленную пищевой пленкой. Посыпать сверху фруктами или орехами, измельченными в блендере. Хранить в холодильнике или морозилке. После морозилки дать отойти в холодильнике.
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