Сытно и изысканно: рецепт цыплят с яблоками и виноградом

По такому же рецепту можно приготовить и перепелок. Мясо получается мягким, с кислинкой и корочкой.

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Цыплята, приготовленные в духовке, с румяной корочкой и фруктами, – это украшение любого стола. Поэтому если вы хотите порадовать и удивить своих родных или готовитесь к семейному празднику, возьмите на вооружение рецепт из блога "Кулинария", где рассказали, как приготовить вкуснейших цыплят с виноградом и яблоками.

Цыплята с яблоками и виноградом

Ингредиенты:

цыплята весом 400-500 гр – 3 шт;

яблоки – 4-5 шт;

виноград – 300 гр;

шалфей свежий – 10 листочков;

чеснок – 3 зубчика;

масло сливочное – 40 гр;

соль, перец.

Способ приготовления:

Яблоки нарезать дольками. Шалфей измельчить, оставив три листика.

В отдельной посуде смешать размягченное сливочное масло, измельченный шалфей, соль и перец. Натереть этой смесью цыплят внутри и снаружи.

Положить в каждую тушку яблоки и по одному неочищенному зубчику чеснока и связать цыплятам ножки кулинарным шпагатом.

В сотейник с толстым дном уложить оставшиеся дольки яблок и гроздья винограда. Сверху уложить цыплят спинкой кверху.

Поставить сотейник в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и готовить 20 минут. Через 20 минут перевернуть цыплят, положить на грудку по листу шалфея и запекать еще 20 минут.

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