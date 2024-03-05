Сытно и изысканно: рецепт цыплят с яблоками и виноградом
По такому же рецепту можно приготовить и перепелок. Мясо получается мягким, с кислинкой и корочкой.
Цыплята, приготовленные в духовке, с румяной корочкой и фруктами, – это украшение любого стола. Поэтому если вы хотите порадовать и удивить своих родных или готовитесь к семейному празднику, возьмите на вооружение рецепт из блога "Кулинария", где рассказали, как приготовить вкуснейших цыплят с виноградом и яблоками.
Цыплята с яблоками и виноградом
Ингредиенты:
- цыплята весом 400-500 гр – 3 шт;
- яблоки – 4-5 шт;
- виноград – 300 гр;
- шалфей свежий – 10 листочков;
- чеснок – 3 зубчика;
- масло сливочное – 40 гр;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Яблоки нарезать дольками. Шалфей измельчить, оставив три листика.
В отдельной посуде смешать размягченное сливочное масло, измельченный шалфей, соль и перец. Натереть этой смесью цыплят внутри и снаружи.
Положить в каждую тушку яблоки и по одному неочищенному зубчику чеснока и связать цыплятам ножки кулинарным шпагатом.
В сотейник с толстым дном уложить оставшиеся дольки яблок и гроздья винограда. Сверху уложить цыплят спинкой кверху.
Поставить сотейник в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и готовить 20 минут. Через 20 минут перевернуть цыплят, положить на грудку по листу шалфея и запекать еще 20 минут.
Читайте также:
Курица, запеченная с лимоном и чесноком: рецепт блюда на выходные
Жаркое с курицей, грибами и картофелем: простой рецепт ароматного и сытного блюда
Рубленные куриные котлеты с сырной начинкой: сочные, мягкие и потрясающе вкусные