Салат "Шахтерский": быстро, вкусно и очень полезно
Салат получается сытным и хорошо утоляет голод, восстанавливая силу. Особенно любят это блюдо мужчины.
Вкусных салатов много не бывает, и их рецептов существует огромное количество. Сегодня предлагаем вам порадовать себя и своих родных салатом "Шахтерски" по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Он получается очень сытный, хорошо восстанавливает силы и не оставляет чувство тяжести в желудке.
Салат "Шахтерский"
Ингредиенты:
- отварная говядина – 300 гр;
- маринованные или соленые огурцы – 4-5 шт;
- красный лук или обычный – 1 головка;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- зеленый горошек – 200 гр;
- петрушка;
- соль, черный молотый перец;
- лимонный сок (по желанию) – 1-2 ст. л;
- оливковое или подсолнечное масло.
Способ приготовления:
Лук, порезанный полукольцами, промариновать в яблочном уксусе, можно добавить по щепотке соли и сахара. Держать 5-10 минут.
Огурцы и говядину нарезать соломкой, зелень порубить, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты перемешать, заправить лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль, перец, специи, все хорошо перемешать.
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