Очень понравится детям: рецепт сосисок в тесте на новый лад (видео)
Популярная закуска, нанизанная на шпажки, быстро улетит со стола, поскольку получается очень аппетитной и вкусной.
Сосиски в тесте – такая же вечная классика, как пирожки с капустой или пицца в школьной столовой, и их вкус знает практически каждый. Рецептов приготовления этого сытного и популярного перекуса существует огромное количество. Одним из них поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр, которая рекомендует приготовить сосиски в тесте на новый лад. По ее словам, от них без ума дети, а готовится оно очень просто и быстро.
Сосиски в тесте на новый лад
Ингредиенты:
- молоко – 0,5 стакана;
- яйцо;
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 0,5-1 ч. л;
- мука – 1 стакан;
- разрыхлитель – 2 ч. л;
- сосиски;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать молоко, яйцо, сахар, соль, добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Сосиски надеть на шпажки, окунуть в тесто, обжарить в раскаленном растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Выложить готовые сосиски на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Подавать такие сосиски можно с кетчупом, горчицей или любым томатным соусом по вкусу.
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