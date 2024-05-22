Быстрый плов с необычным вкусом: рецепт сытного блюда с охотничьими колбасками
Колбаски совершенно не портят вкус плова. И готовится такое блюдо быстрее, чем с обычным мясом.
Традиционный плов – это традиционное блюдо восточной кухни, которое готовится из риса и мяса (часто — баранины) с пряностями. Однако не менее вкусным оно получается, если вместо мяса использовать охотничьи колбаски. Как приготовить такой плов, рассказала украинский кулинарный блогер под ником zefirka_recipes. Его без труда приготовят даже начинающие хозяйки.
Плов с охотничьими колбасками
Ингредиенты:
- рис пропаренный длиннозернистый – 1 стакан;
- морковь – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- колбаски "Охотничьи";
- приправа к плову – 0,5 ст. л;
- соль, перец, чеснок, зелень;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
Морковь нарезать на полоски, обжарить на растительном масле, добавить измельченный лук.
Охотничьи колбаски нарезать на небольшие кусочки и добавить в овощи. Все посолить и поперчить по вкусу.
Рис хорошо промыть, выложить его в сковороду, залить водой в пропорции 1:2, добавить в плов приправу, соль, чеснок.
Накрыть сковородку крышкой и готовить на маленьком огне 20 минут, пока не испарится вся вода. Перемешивать не нужно!
При подаче посыпать зеленью.
Читайте также:
Легкое и питательное блюдо: рецепт риса с овощами и курицей
Рецепт рассыпчатого плова, который получается с первого раза
Вкусный итальянский ужин: простой рецепт ризотто с курицей и грибами