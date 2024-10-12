Чего вы не знали о яйцах: 5 главных заблуждений

Яйца используют в еду в самом разном виде. Их жарят, варят, добавляют в качестве ингредиента для приготовления других блюд и выпечки.

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Куриные яйца – один из самых популярных пищевых продуктов в мире. Лидером по их потреблению, по данным Worldpo Pulation Review, является Гонконг, где среднестатистический житель съедает около 327 яиц в год. Украина тоже входит в первую десятку стран по потреблению этого продукта (212,5 яиц в год). Неудивительно, что о яйцах существует немало заблуждений, пять из которых в своей книге "Свежие яйца каждый день" ("Fresh Eggs Daily") развенчала Лиза Стил. Автор живет в штате Мэн, много лет выращивает кур, а также держит на своей ферме уток и гусей, поэтому знает, о чем говорит.

1. Цвет скорлупы не указывает на пищевую ценность

Белая или коричневая скорлупа яиц никаким образом не влияет на их пищевую ценность, утверждает Стил.

"Цвет скорлупы определяется породой курицы, которая ее несет. Разные куры имеют разные пигменты, которые они наносят на скорлупу", – говорит она, подчеркивая, что яйца любого цвета практически одинаковы по своей питательной ценности.

2. Не все яйца нужно хранить в холодильнике

Большинство людей, купив яйца, сразу же складывают их в холодильник, чтобы те не испортились в теплой комнате. Стил отмечает, что этот продукт обладает естественной защитой от бактерий и влаги и может храниться некоторое время при комнатной температуре.

"Перед тем, как снести яйцо, курица наносит на него невидимое покрытие, называемое налетом", – объясняет автор книги.

Правда, в холодильнике яйца могут оставаться свежими до 30 дней, а вне его – до двух недель максимум.

Чтобы определить свежесть яйца, достаточно взять стакан с водой и погрузить в него яйцо. Если оно опустилось на дно, значит, свежее, но если плавает сверху, то лучше его выбросить.

Яйца куриц, которые растут не на фермах, содержат меньше холистерина Фото: Getty Images

3. Для приготовления фаршированных яиц не обязательно брать старые яйца

По словам Стил, хотя старые яйца легче чистить, они содержат гораздо больше воздуха, чем новые, что приводит к деформированию сваренных вкрутую яиц. Поэтому она не рекомендует брать их, если вы хотите "красивое фаршированное яйцо в форме яйца". Лиза не боится варить вкрутую только что собранные яйца.

Вместо того чтобы варить яйца для фарширования, лучше приготовить их на пару.

"Я готовлю их на пару в корзине для пароварки над кипящей водой столько же времени, как и при обычной варке. Затем кладу их в ледяную воду. Это позволяет скорлупе отстать, и яйцо хорошо чистится", – пояснила Стил.

Для варки лучше использовать свежие яйца Фото: menslife.com

4. Есть разница между яйцами от кур, выращенных на фермах, и птиц, которые росли на свободном выгуле

"Когда вы в продуктовом магазине ищете яйца, выращенные на открытом воздухе, это действительно золотой стандарт. Выражение "выращенные на открытом воздухе" стало своего рода модным словом, которое ищут все. То, что курица не выращивается в клетке, не означает, что с ней хорошо обращаются", — сказала Стил. Но в любом случае, их яйца очень питательные.

Куры, которые растут в обычных приусадебных хозяйствах, роются в грязи и траве и едят сорняки. Яйца от таких кур содержат меньше холестерина и больше питательных веществ, сказала Стил.

В целом же особой разницы между этит двумя категориями яиц нет.

5. Яйца не только на завтрак

Яйца следует употреблять не только на завтрак, как это делает большинство людей, но и можно есть в любое время дня.

"Яйца действительно полезны для вас. Они являются полноценным белком. Они содержат массу питательных веществ, необходимых для жизни, кроме витамина С", – говорит Лиза.

Она подчеркнула, что в сравнении с другими типами белка яйца – один из самых доступных продуктов.

Украина входит в первую десятку по потреблению яиц в мире Фото: worldpopulationreview.com

Ранее Фокус писал, как сварить яйца, чтобы они легко чистились.