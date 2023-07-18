Ракетный удар на выходных: как Путин отомстит Украине за взрывы на Крымском мосту

Удар по портам в Одессе и Николаеве "Калибрами" и "Шахедами" — это закрытие "зернового коридора" по-русски. В арсенале ВС РФ находится до сотни крылатых ракет и массированный удар возможен уже через неделю, рассказали Фокусу военные эксперты.

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Ночью 18 июля российская армия ударила по портам в Одессе и Николаеве ракетами "Калибр" и иранскими дронами Shahed. Атака произошла после одностороннего выхода России из "зерновой сделки".

По югу Украины выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 беспилотников, ПВО уничтожили все ракеты, 31 ударный беспилотник и один разведдрон.

Обломки ракет и взрывная волна повредили портовую инфраструктуру Одессы. В Николаеве дрон попал в промышленный объект, украинские и российские источники сообщали о пожаре в местном порту.

Президент России Владимир Путин грозил Украине ответом за удар по Крымскому мосту. Он поручил Министерству обороны РФ подготовить соответствующие предложения, но подробностей плана не озвучил. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ответом России на случившееся на Крымском мосту будет достижение всех целей так называемой "специальной военной операции".

Атака по Одессе и Николаеву: реально ли разгромить порты на юге?

Ночная атака на два южных города — довольно непростая боевая операция. Такую атаку готовят несколько дней и ответом за Крымский мост ее назвать сложно, считает полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Удары по портам — это так Путин хлопнул дверью в "зерновой сделке". Полностью разрушить порты на юге Украины непосильная задача для ВС РФ. Нужно зайти десяток раз эскадрильей бомбардировщиков", — прокомментировал он.

Поставленную Минобороны РФ задачу нанести массированный ракетный удар по Украине можно выполнить через неделю. ВС РФ накопили от полусотни до сотни ракет, добавил Свитан.

"Цели — инфраструктура. Дороги, мосты, газопроводы. Военных объектов ВСУ у них на карандаше нет — все они в движении. Но замечу, что ПВО Украины перехватывали до 120 ракет в одной атаке, поэтому волноваться насчет ответа России за Крымский мост не надо", — заявил полковник ВСУ.

Провокации в ответ за удар по Крымскому мосту: что ждать на 24 августа

МИД России еще до официального выхода из "зерновой сделки" объявило cеверо-западную акваторию Черного моря "временно опасным районом". Морской гуманитарный коридор в Черном море сворачивается из-за "откровенного саботажа" Стамбульских соглашений, заявили чиновники.

Российские дипломаты с пафосом говорили об отсутствии гарантий безопасности для судов. Атака на Одессу и Николаев была предсказуемой — Москва закрепила закрытие "зерновой сделки" атаками 18 июля, отметил в разговоре с Фокусом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Возможно, Минобороны РФ готовит массированные атаки по Украине иранскими дронами Shahed, чтобы сэкономить ракеты, добавил он.

"С 24 июня ВС РФ ни разу не использовали ракеты X-101/555. В обстрелах участвуют или "Калибры", или "Шахеды". Не исключаю подготовку атак на 24 августа, в День Независимости Украины", — поделился мнением Коваленко.

Удары по Украине в основном носят террористический характер, а не с целью изменить ситуацию на фронте. Цели для ракетных атак — любые, в том числе логистические узлы, особенно железные дороги, заметил военный эксперт.

Фокус ранее писал, что 17 июля произошел взрыв возле 145-й опоры Крымского моста. В результате была разрушена часть автомобильного полотна, железнодорожное сообщение не пострадало.

Военные эксперты оценивали вероятность применения надводных дронов со взрывчаткой во время атаки по Крымскому мосту. Аппараты могли управляться операторами по спутниковым и радиоканалам.