ЧВК "Вагнер" переходит в Беларусь. Наемники займутся диверсиями на границе с Украиной, - эксперты

В Беларусь на пикапах и тентованных "Уралах" прибыло до 2,5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Командование ВСУ предупреждает об угрозе вторжения с севера, а военные аналитики уверены, что для нападения надо от 50 до 80 тысяч подготовленных бойцов.

Related video

Шестая по счету колонна наемников российской ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь 18 июля. По данным мониторингового портала "Беларускі Гаюн", в ней было 100-120 машин.

"Вагнеровцы" двигались к Бобруйску по трассе М5 в сопровождении сотрудников белорусского ГАИ. В колонне были пикапы и тентованные "Уралы" с прицепами.

Колонну "вагнеровцев" сопровождали сотрудники ГАИ Беларуси Фото: Беларускі Гаюн

А в тот же день в 00:15 с белорусского аэродрома "Мачулищи" улетел бизнес-джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) Евгения Пригожина. Глава ЧВК "Вагнер" пробыл в Беларуси чуть больше 13 часов. Это был четвертый визит его самолета с 27 июня.

Количество наемников в Беларуси, по оценкам оппозиционного издания Motolko Help, составляет от 2 до 2,5 тысяч человек.

Боевики ЧВК "Вагнер" маскируются под инструкторов

Российские наемники тренируют территориальные войска Беларуси в Могилевской области, недалеко от города Осиповичи. По версии Минобороны страны, "вагнеровцы" показывают им технику тактической стрельбы и перемещения. Военные получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

Пентагон 14 июля заявлял о прекращении боевых операций ЧВК "Вагнер" в Украине.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", – сказал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Риски для Украины от шести колонн "вагнеровцев"

После начала перемещения ЧВК "Вагнер" командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев оценивал их опасность. Размещение в Беларуси подразделений наемников актуализирует угрозу вторжения в Украину с северного направления, хотя у белорусской армии в целом нет ударного потенциала, заметил военный.

Отправка остатков "вагнеровцев" в Беларусь опасна прежде всего для самого режима Лукашенко, уверен завотделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам безопасности Алексей Йижак.

"Их будут держать изолированно — разбросают по Беларуси, пристроят охранниками или инструкторами, при этом у самого Пригожина ограниченный доступ к своим же войскам. Нужно помнить и об амбициях Лукашенко. Когда он еще был популярным в РФ, в начале 2000-х годов, мечтал стать президентом "Союзного государства" России и Беларуси. Поэтому в теории возможно следующее: режим Кремля рассыплется, а Лукашенко использует остатки "вагнеровцев" для силового захвата власти", — объяснил эксперт Фокусу.

ЧВК "Вагнер" создаст дополнительные угрозы на севере Украины, пополнив ряды диверсионных групп. А тренировка белорусского "ополчения" и трех отрядов спецназначения ВС Беларуси — малая сила для вторжения, считает Йижак.

По оценкам ветерана батальона "Айдар", ученого Евгения Дикого, ЧВК "Вагнер" может представлять серьезную опасность для Украины, если в ее составе будет не менее 120 тысяч бойцов. Небольшие группы наемников до 8 тысяч человек используют максимум для диверсий на границе с Украиной, но ВСУ к этому готовы, добавил военный.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в разговоре с Фокусом предположил, что способности группировки закончатся на разведывательных действиях. К армейским операциям их не допустят. А чтобы говорить о серьезных угрозах, нужно собрать от 50 до 80 тысяч опытного личного состава.

"Граница между Украиной и Беларусью плотно заминирована и охраняется. Риски вторжения минимальны. Боевики "Вагнера" будут решать внутренние задачи для Лукашенко — обеспечат ему лояльный военный контингент, плюс подтянут уровень белорусской армии", — заметил он.

Тяжелую технику наемники оставили в России, а в Беларуси не так много собственных запасов — вооружение идет на нужды армии России, подчеркнул Згурец.

Напомним, что росСМИ 18 июля показали фото убитых бойцов ЧВК "Вагнер" в Воронежской области. Их устранили из-за отказа участвовать в военном мятеже Пригожина.

Медиапроект "Можем объяснить" ранее сообщал о прекращении существования ЧВК "Вагнер". Решение о ликвидации компании принял лично президент России Владимир Путин.