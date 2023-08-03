ВСУ замедлились: позволит ли авиация и ракеты ATACMS перейти к быстрой деоккупации

Украинская армия изматывает россиян артиллерией и дальнобойными ракетами. На Западе беспокоятся из-за лишних растрат боеприпасов, но при тактике окопных войн скорость продвижения ВСУ снизится в 10 раз, подсчитали военные аналитики.

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Украинские военачальники изменили тактику ведения войны с оккупантами. Теперь они не бросаются на минные поля, а измотают российские силы артиллерией и ракетами большой дальности, сообщили американские чиновники и аналитики.

По данным газеты The New York Times (NYT), на юге Украины ВСУ наращивают боевую мощь. Вторая волна обученных на Западе военных идут в мелкие атаки, чтобы пробить позиции ВС РФ.

"Контрнаступление ВСУ не провалилось, оно затянется на несколько месяцев. Возможно, проблема заключалась в предположении, что за несколько месяцев обучения подразделения ВСУ научат воевать так, как войска США", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, который недавно побывал на передовой.

Американские чиновники боятся, что возврат Украины к старой тактике чреват риском утраты боеприпасов и поставит Киев в невыгодное положение в войне на истощение. В администрации президента США Джо Байдена рассчитывали, что девять обученных на Западе украинских бригад покажут превосходство американского способа ведения войны над российским.

Основной упор инструкторы НАТО делали на обучение старших солдат быстро принимать решения на поле боя и применять общевойсковую тактику: синхронизированные атаки пехоты, танков и артиллерии. Большая часть обучения отводилась переходу в наступление, а не обороне. Сейчас ВСУ наткнулись на укрепленную оборону ВС РФ и минные поля, говорят аналитики.

Обстрелы складов ВС РФ: один снаряд ВСУ стоит до 5 тысяч российских

Лучшая тактика в боях с российской армией будет та, которая сохранит жизни военных ВСУ и позволит избежать потерь техники и боеприпасов, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетман. По его словам, необязательно продвигаться быстро. Контрнаступление можно вести медленно с постоянным прицелом на освобождение всех украинских территорий.

"Идти в лобовые штурмы, как ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, неприсуще ВСУ. Западные партнеры говорят о смене тактики, но она была такой в начале контрнаступления, никогда не было атак в лоб. Мы обезвреживаем врага, уничтожая его склады с боеприпасами, логистические центры. Это не состязание, у кого больше снарядов. Каждый выстрел ВСУ уничтожает сотни и тысячи артснарядов захватчиков", — подсчитал он.

Обстрелы складов с боеприпасами при должном уровне западной помощи хватит для истощения врага, чтобы он не производил артобстрелы, добавил майор запаса.

"Одно попадание в склад боеприпасов и у нас минус один снаряд, а у ВС РФ — минус 3-5 тысяч. Кто кого истощит? Главное беречь наши боеприпасы и не хранить в одном месте", — прокомментировал эксперт.

Насколько эффективна тактика окопных войн?

Американские аналитики задаются вопросом об эффективности второй волны наступления ВСУ, в основе которой будут атаки мелких подразделений. Аналитики британской разведывательной компании Janes Джан Лука Каповин и Александр Стронел заявили NYT, что такая стратегия приведет к массовым потерям живой силы, оборудования и минимальным территориальным приобретениям Украины.

Полковник ВСУ и летчик-испытатель Роман Свитан считает, что лучшая тактика — военных НАТО, а ВСУ как раз знают ее. Для выполнения боевых задач украинским защитникам не хватает двух компонентов: авиации и дальнобойных ракет ATACMS. Ракеты уничтожают глубокий тыл, авиация тушит средства ПВО и вскрывает линию обороны противника. После этого бронегруппы идут на прорыв.

"Из-за отсутствия авиации ВСУ не работает в таком режиме. Система обороны ВС РФ не вскрыта, пришлось вернуться к старой тактике наземных атак. Малые группы пехоты с бронетехникой рассосредотачивают, чтобы они не попали под огонь российской авиации. Старая добрая тактика окопных войн. Это Первая мировая война", — рассказал полковник.

Свитан считает такую тактику эффективной, но скорость продвижения ВСУ снизится в 10 раз. Потери при этом будут не больше, чем при тактике авиа и ракетных атак.

Фокус ранее писал, что ВС РФ выстроили несколько линий обороны вокруг оккупированного Мелитополя. По словам мэра города Ивана Федорова, в некоторых случаях фортификационные сооружения похожи на это подземные города.

Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк рассказывал о медленной реакции Запада на просьбы Киева отправлять необходимое вооружение. В сентябре прошлого года Украина просила западные танки, технику отправили через полгода. Россияне успели укрепить власть на оккупированных территориях и построить сотни километров укреплений.