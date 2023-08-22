"Успеть укрыться за 40 секунд": в Харьковской ОВА объяснили, почему школьники будут учиться офлайн

Ни одно укрытие в школах Харьковской области не отвечает правилам безопасности полностью. Ученикам предлагают альтернативу на случай если спрятаться в своей школе невозможно — бежать до ближайшего укрытия, расположенного на расстоянии до 100 метров. В ОВА рисковать жизнями маленьких украинцев не собираются, поэтому более 200 тысяч школьников в этом году будут учиться офлайн.

Related video

В Министерстве образования и науки говорят, что дети могут вернуться за парты первого сентября, если в школах оборудованы бомбоубежища, которые соответствуют требованиям безопасности и могут вместить всех участников образовательного процесса. Если укрытий нет, и школы не могут их обустроить, можно использовать укрытия "других субъектов хозяйствования". Главное требованием — расстояние до них не должно превышать 100 метров.

Однако не во всех регионах эти рекомендации работают.

"У нас есть частные школы, которые говорят: "у нас 50 метров до метро, мы будем проводить занятия и в случае необходимости все побегут и спрячутся в метро". Логичный вопрос — вы пробовали пробежать 50 метров, когда подлетный час ракеты 40 секунд? Должны начинаться и заканчиваться занятия непосредственно в укрытии", — отмечает в беседе с Фокусом директор департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов.

По его словам, в Харьковской области в этом году в первый класс пойдут около 13,5 тысяч детей. Всего в регионе 224,5 тысячи школьников.

"Мы решили, что должны учитывать, в первую очередь, фактор безопасности при организации смешанного или офлайн формата обучения. На сегодня мы рассматриваем только теоретическую возможность для примерно 17 школ начать обучение в смешанном режиме. Это особенно актуально для 1-4 классов, так как дети нуждаются в социализации. Но ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому, скорее всего, к 1 сентября не будет ни одной школы, которая откроется офлайн", — добавляет Литвинов.

В области не рассматривают возможность альтернативных локаций для организации учебного процесса, так как они не отвечают нормам безопасности. Что касается города, в Харькове, по словам Литвинова, мэр настроен решительно, чтобы организовать учебный процесс в метро. Для этого уже готовят две станции, еще для девяти — рассматривают такую возможность.

Подробнее о том, как украинские школы готовятся к первому сентября и в каких регионах дети будут учиться очно или дистанционно читайте в тексте Фокуса " В метро или на удаленке: почему школы в Украине не готовы к новому учебному году".

Напомним, на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты осуществляют принудительную паспортизацию среди старшеклассников, используя угрозу не выдать им аттестаты.