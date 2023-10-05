"Усиливать парламент или президента - решать обществу после войны": интервью с Александром Корниенко

Каким будет государственное устройство Украины после победы и изменится ли оно сейчас? Хватит ли Украине сил на долгую войну? А если западные партнеры прекратят поддержку? Все эти и другие вопросы Фокус задал первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко.

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На прошлой неделе украинское общество возмутилось: якобы власть задумывается после завершения войны усилить полномочия президента и ослабить полномочия парламента. Фокус решил расставить все точки над "і" в этой теме и обратился к первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко. Во время разговора мы обсудили много важных тем и выяснили, когда ждать парламентские выборы и хватит ли Украине ресурсов для длительной войны.

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Цитата, которую распространяли в интернете — не моя. Я ни слова не говорил о президентской республике, даже не употреблял этот термин.

Выборы и изменения устройства власти

Первый чувствительный вопрос: изменение политической государственной модели управления после завершения войны. Вы говорили о необходимости дискуссии об усилении полномочий президента или наоборот парламента. Почему именно сейчас этот вопрос актуален?

— Прежде всего, разберемся, о чем я говорил, и главное — о чем не говорил. Цитата, которую распространяли в интернете — не моя. Я ни слова не говорил о президентской республике, даже не употреблял этот термин. Я говорил следующее: во время военного положения у нас есть некоторые законные увеличения полномочий президента, связанные с тем, что он Верховный Главнокомандующий. Наверное, после победы нужно возобновить дискуссию о государственном устройстве Украины. Общество должно определиться: или оставить, как есть, или усилить парламент, или — президента. Это хайп на основании ложной цитаты, которую политические оппоненты распространяли в интернете, но дискуссия пошла.

Если мы говорим об усилении полномочий президента, о чем идет речь на практике?

— Я приводил опыт Польши и Литвы — это республики смешанного типа, где сильный парламент, но президент имеет большее влияние, например, на формирование правительства. Это возможное усиление. Мы знаем о ряде проблем, которые заложены в Конституции. Изменения сейчас осуществлять невозможно, поэтому эта дискуссия на будущее.

Речь идет о более жесткой президентской вертикали?

— Я не буду комментировать любые предложения по усилению президента. Это должен рассматривать народ вместе с учеными, конституционалистами, депутатами.

Когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так.

Выборы в парламент, которые должны были состояться в конце октября 2023 года, отложены. Каких изменений избирательного процесса нам ждать и какими будут выборы после войны?

- Я убежден, что должен быть отдельный закон разового действия, который будет касаться особенности проведения выборов послевоенного времени. Сейчас возникает ряд вопросов, связанных с организацией. Инфраструктура, которую использовали для выборов — школы, колледжи, лицеи — разрушена. Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы — как внутри страны, так и за ее пределами, смогут вернуться. Хочу призвать коллег по парламенту не спекулировать, потому что у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так. Поэтому призываю всех к профессиональной дискуссии. Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем.

Как скоро после завершения войны можно подготовить старт предвыборной кампании и сами выборы?

— ЦИК заявляет минимум о шести месяцах на подготовку к старту избирательной кампании. Я думаю можно уложиться в шесть месяцев с учетом самой избирательной кампании, возможно на подготовку достаточно два месяца или даже меньше. Это надо обсуждать. Часть работы может происходить уже. Никто не мешает Раде работать над законодательством. После выполнения евроинтеграционной программы, бюджетного процесса, который на первом месте, ведь мы должны закрыть вопрос с зарплатой военным, можем вернуться к вещам, связанным с предвыборными кампаниями.

Уменьшилось количество возврата законов от президента. Президент пользуется случаем только в исключительных моментах, как было с э-декларированием.

Нет системы наказания нардепов

Работа нынешней Верховной рады станет самой продолжительной в истории. Как она изменилась во время войны? В частности относительно сотрудничества с различными политическими силами в парламенте?

— Мы видели разные этапы во время войны. Был этап максимального единства в начале, когда законы обсуждались на согласительной Раде и потом голосовали в зале. Тогда были высокие риски безопасности для ВР. Сейчас они тоже есть, но мы много времени проводим в консультациях, чтобы потом в зале выходить на определенные решения. Это не мешает оппозиции блокировать законопроекты правками, что является нормальным процессом. Увеличилось количество законов и интенсивность их принятия. Увеличилось количество законов, которые принимаются за основу в целом, это значит, что больше компромиссных законов. Уменьшилось количество возврата законов от президента. Президент пользуется случаем только в исключительных моментах, как было с э-декларированием. Властная вертикаль действует менее политизировано. Есть ряд этических проблем, в частности это касается народных депутатов — коррупция, выезды. Во время войны это острее воспринимается.

"Слуга народа" исключает депутатов, которые создают плохой имидж партии власти, или снимает с руководящих должностей.

После ряда громких скандалов с народными депутатами, которые выезжали за границу во время войны, изменились ли наказания для нардепов?

— К сожалению, нет системы наказания нардепов, кроме политической ответственности перед обществом. Но для этого надо ждать выборов. В условиях войны, когда выборы невозможно провести, мы можем только обращаться к личной ответственности. Время от времени это работает. Есть экс-депутаты Аристов и Холодов, которые сложили мандат, когда к ним были вопросы со стороны общества. Есть депутаты, которые находятся под антикоррупционными расследованиями, но не считают нужным складывать мандаты — это их выбор. Есть вопрос прямых нарушителей Конституции — ВР лишила мандата депутатов, которые имели другое гражданство, кроме украинского. Конечно, мы должны увеличивать общественное давление с разных сторон. "Слуга народа" исключает депутатов, которые создают плохой имидж партии власти, или снимают с руководящих должностей. Это тот минимум, на который можем рассчитывать, чтобы показать, что мы больше не отвечаем за этого человека, он сам по себе.

Враг сложный, коварный, достаточно неплохо оснащен, понимает, что делает и разными шагами продолжает шантажировать.

Будет ли война длительной?

Примерно с конца лета мы впервые услышали от представителей власти, что надо готовиться к длительной войне. Подобные заявления звучат периодически со стороны западных партнеров Украины, а также и страны-агрессора, которая настроена вести войну как минимум до 2025 года. Готова ли Украина к длительной войне? Достаточно ли у нас ресурсов?

— Враг мощный — ядерная страна, у них в разы больше людей и способности к мобилизации. На нашей стороне огромная мощная Западная коалиция, которая оказывает помощь, но у нас много работы внутри. Нужно правильно оценить ресурсы и перераспределить их. В частности, в бюджете 2024 года, значительную часть надо направить на подготовку собственного производства дронов, оружия, снарядов. Тема развития собственной оборонной индустрии будет на высоком уровне внимания, нам нужно самим производить максимально, чтобы продолжать сопротивляться РФ. Также надо вернуться к дискуссии внутри страны по отношению [длительной войны]. Враг сложный, коварный, достаточно неплохо оснащен, понимает, что делает и различными шагами продолжает шантажировать. Президент предупреждал, что в дальнейшем могут быть другие виды шантажа. У нас не решен вопрос с ЗАЭС. Приближается осень и зима, снова могут быть атаки на инфраструктуру. Мы должны быть готовы, что страна-агрессор на наших границах будет долго, и мы должны быть готовы к различным сценариям. Это разговор и о вступлении Украины в НАТО, и о гарантиях безопасности.

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов во время военного положения, и он будет действовать в дальнейшем.

Поддержка западных партнеров

На прошлой неделе мы увидели рабочий проект реформ, которые Вашингтон ожидает от Киева. Там был ряд условий, которые Украина должна выполнить, чтобы в дальнейшем иметь финансовую и военную помощь со стороны западных стран. Среди реформ был и вопрос тарифов. Общество волнует — поднимут ли плату за коммунальные услуги?

— Мы мыслим конкретными документами. У нас есть меморандум с Международным валютным фондом, условия Еврокомиссии. Мы работаем над каждым, шаг за шагом. Антикоррупционные реформы идут, декларирование мы вернули, на очереди реформа САП, чтобы предоставить ей больше полномочий. Следующие шаги будем обсуждать, когда они появятся. Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов во время военного положения и он будет действовать в дальнейшем.

Если реформы из этого списка не будут введены, могут ли западные партнеры прекратить или ограничить помощь Украине?

— Украина возможно не выполняет некоторые обещания на 100%, но некоторые выполняет на 120%. В сумме это дает [западным партнерам] определенное видение, что мы идем по намеченному курсу. В конце концов, нет обещаний, которые мы сами не хотим ввести: борьба с коррупцией, честные суды — этого все ждет общество. Поэтому я бы не говорил, что есть несостыковки. Украина показывает темпы, будет выполнять обещания, и это будет сопровождаться поддержкой Запада. Речь идет не только о деньгах. Мы кандидаты в члены ЕС, у нас неплохие перспективы по вступлению в НАТО, и поэтому на нас обращают внимание.

ЕС это экономический союз, поэтому вопрос наших интересов и уступок, на которые придется пойти — это огромный вопрос.

Готовимся быть гражданами ЕС

Зимой Украина ждет старт переговоров относительно перспективы вступления в ЕС. Есть страны, которые заранее предупреждают о возможных палках в колеса на этом пути, если не согласится с условиями. В частности Венгрия и Польша. Как по вашему мнению, каковы шансы, что мы сможем наладить мосты с этими двумя странами и иметь минимум претензий со стороны других стран-членов ЕС во время переговоров?

— Переговорный процесс — история не однодневная, она будет длиться несколько лет. Мы слышим сейчас сроки от Еврокомиссии о 2030 году. Думаю, мы скорее будем готовы, но все равно понадобится несколько лет. Правительства могут измениться, как и позиции стран. Кроме того, ЕС — это сообщество, где все слушают друг друга. И есть позиция наших адвокатов — стран Балтии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Франции, Италии, Испании, Швеции. Разговоры будут проводиться, и будут найдены решения. Также надо отметить, что ЕС это экономический союз, поэтому вопрос наших интересов и уступок, на которые придется пойти — это огромный вопрос. Мы будем направлять лучшие силы, чтобы ни одной части национального интереса не пострадало. И нам придется еще разъяснять украинцам, что такое ЕС, куда мы идем, что значит быть гражданам ЕС, потому что это другой уровень требований.

Есть ли интересы, которыми мы можем поступиться?

— Желательно не уступать. Если речь идет о двусторонних отношениях, всегда есть пространство для компромиссов, не только на уровне законодательства, всегда нам намекают на эти изменения, но многие вещи можно решить без законодательных изменений.

У нас социальное государство, но многие расходы мы не может себе позволить, потому что для этого надо повышать налоги.

Украина после победы

Назовите, пожалуйста, главные направления для развития страны после победы: пять экономических и пять политических ступеней.

— Восстановление страны — номер один в послевоенное время. Мы должны быстро и как можно лучше это сделать и конечно без коррупции, потому что речь будет идти в частности о международных деньгах. Нам необходимо переосмыслить налоговую и финансовую системы и ввести фондовый рынок. Я бы отметил также страховую пенсионную реформу. Кроме того, нужна дискуссия об общественных ожиданиях от государства. У нас социальное государство, но многие расходы мы не можем себе позволить, потому что для этого надо повышать налоги. Нужно продолжить приватизацию, создание инвестиционного климата, доведение до финальной точки судебной реформы и продолжение децентрализации и реформы образования.

Важный вопрос о справедливости: Россия должна заплатить за свои преступления.

Из политических шагов — это вступление в ЕС и НАТО, продолжение движения на реформу мировой безопасности.

Нам нужна государственная стратегия, национальная рамка по работе с человеческими ресурсами. Потому что нас ждет серьезный кадровый кризис, ведь мы не понимаем, сколько людей вернется после завершения войны, но понимаем, что точно будет нехватка трудовых ресурсов. Надо думать над привлечением внешних трудовых ресурсов. Скоро время, когда трудовые мигранты будут приезжать в Украину и надо думать, как с этим справляться.

Также нам нужна четкая ветеранская стратегия. Это люди с высокой ответственностью, они много пережили, когда я наведываюсь в воинские части, вижу, что многие ребята настроены создавать свой бизнес, возвращаться к занятости, они будут классными лидерами.

И нам необходимы изменения, связанные с образованием, потому что оно не является конкурентным с европейским.

Ранее Фокус подробно разбирал тему, почему Вашингтон требует от Киева провести ряд ключевых реформ. Если Украине удастся выполнить большую часть заявленных рекомендаций, это, во-первых, усилит доверие со стороны электората — украинцы увидят способность власти проводить институциональные изменения в условиях войны. Во-вторых, улучшит отношения с западными партнерами, в частности США.