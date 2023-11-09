Двигатели, ПВО и танки: как и откуда Россия возвращает проданное оружие из-за потерь в Украине

Один из мировых лидеров продаж вооружений превращается в зависимого импортера из-за военных провалов. РФ адресовала запрос о помощи Египту, Пакистану, Беларуси и Бразилии. Фокус узнавал, поможет ли агрессору возврат старых экземпляров техники.

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Россия десятилетиями продавала оружие разным странам и теперь возвращает его обратно. Полномасштабная война в Украине изрядно потрепала запасы агрессора, поэтому Кремль обращается за помощью к Пакистану, Египту, Беларуси и Бразилии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2017 по 2021 год Россия поставляла вооружение в 45 стран. Индия, Китай, Египет и Алжир купили 73% всей продукции.

В 2018–2022 годах экспорт вооружений из Соединенных Штатов вырос на 14% по сравнению с 2013–2017 годами, а продажи российского оружия за тот же период упали на 31%, отметили специалисты.

Падение продаж и потери в Украине привели к тому, что делегация российских чиновников в апреле 2022 года прилетела в Каир и просила египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси вернуть им двигатели к вертолетам. Военным РФ нужны были моторы на машины, выполняющие боевые задачи в Украине, рассказали три источника газеты The Wall Street Journal.

Президент России Владимир Путин с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси (справа) на саммите в Санкт-Петербурге в июле этого года

"Ас-Сиси согласился и 150 двигателей могут отгрузить уже в декабре. РФ потратила много времени на развитие торговли оружием, а теперь тайно убеждает клиентов в необходимости проданного", — говорят знакомые с договоренностями чиновники.

Кроме Египта, Россия вела переговоры с Пакистаном, Беларусью и Бразилией о возврате двигателей для ударных и транспортных вертолетов. У Пакистана запросили минимум четыре двигателя для транспортно-боевого вертолета Ми-35М, а у Бразилии — 12. Беларусь, один из самых верных союзников, продала РФ шесть двигателей к тяжелым вертолетам Ми-26.

Активнее всего выкуп российского оружия проходил, когда оккупанты пытались сопротивляться контрнаступлению украинских войск на востоке и юге. Иногда Москва отправляла на фронт вооружения, предназначенные для Индии и Армении.

Россия охотится за авиамоторами украинского завода "Мотор Сич"

Возврат вооружений не поможет ВС РФ восстановить большие потери в технике, говорит Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Осенью и зимой на войне активно работать артиллерия и авиация. Налеты самолето-часов возрастут и запчастей понадобится больше, поэтому Россия перед этим активно возвращает подержанные компоненты для военной авиации.

"Очень нужны им авиационные двигатели. Нормальные моторы в РФ вообще не производят. Российские умельцы пыталась запустить соответствующие заводы, но так и не создали ни одного изделия. Все моторы закупали на украинском заводе "Мотор Сич", — напоминает Свитан.

Руководители "Мотор Сич" поставляли в Россию двигатели через третьи страны. Завод также продавал Ирану авиадвигатели АИ-9 и ТВ3-117 — их ставили на небольшие транспортные самолеты и ударные вертолеты типа Ка-52.

По словам эксперта, россиянам нужны запчасти для всей военной техники времен СССР. "Укроборонпром" активно мешает снабжению и забирает комплектующие в странах Африки и Латинской Америки.

"Обвесы на технику, например, тепловизоры, прицелы и локаторы им сильно нужны. Помимо крупноузловой сборки, сварки корпусов на металлургических предприятиях, нужно и высокоточное оборудование", — заключил Свитан.

"Из трех машин собирают одну". Как в России производят танки

Потребность России в оружии ударила по ее экспортным возможностям и часто Москва срывала сделки по поставкам вооружений для сухопутных войск, добавляет The Wall Street Journal.

Армения сильно пострадала от срыва военных поставок: боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган" пришли в настолько мизерных количествах, что армянские силы проиграли в битве с Азербайджаном за Нагорный Карабах, приводит пример издание.

"Экспорт российского оружия в прошлом году был на уровне всего лишь 8 миллиардов долларов. Цифра почти вдвое ниже объема 2021 года", — подсчитали аналитики.

России приходится искать для своей армии вооружение в Иране, Северной Корее и Беларуси, отмечает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Москве тяжело запустить ВПК из-за отсутствия нормальных мощностей и санкций. Военную технику в довольно плохом состоянии хранят на складах. Производства танков с нуля в РФ практически нет: из трех машин пытаются собрать одну", — объясняет он Фокусу.

Боестолкновения на востоке и юге Украины "съедают" вражеские танки, артиллерию и боеприпасы. А в последнее время добавились проблемы с передовыми установками ПВО, которые уничтожают ВСУ, резюмировал Самусь.

Напомним, оружейная компания BrahMos Aerospace из Индии хочет продавать России свои крылатые ракеты. Индийские снаряды стоят намного дороже российских "Калибров".

Глава МИД России Сергей Лавров 17 мая заявил, что Запад поставил цель добить РФ, поэтому отправляет больше оружия Киеву. Если качество противостояния возрастает, в ответ будет соответствующая реакция по законам физики, говорил чиновник.