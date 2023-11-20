Студентам и родственникам людей с инвалидностью приготовиться: кого лишат отсрочки от службы в ВСУ

Парламентарии хотят расширить численный состав армии. Если инициативу поддержат, то отсрочку по уходу за лицом с первой или второй группой инвалидностью получат далеко не все. Перекроют и серые схемы в ВУЗах для возрастных студентов. Фокус изучил тонкости инициативы и выяснил кого отправят на фронт.

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Народные депутаты Украины хотят лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов людей с инвалидностью и их родственников не первой степени родства. Законопроект уже готовят к регистрации в парламенте, отметила нардеп от "Слуги народа", замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Если закон примут, родственников людей с инвалидностью ждет следующее:

уменьшится круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с первой или второй группой инвалидностью или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные);

уклониться от призыва путем оформления фиктивного ухода за людьми с инвалидностью будет невозможно. Изменения в законодательстве предусматривают, что право на отсрочку получат те, кто ухаживает только за своими родителями;

Военнообязанные, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

Студенты-военнообязанные не смогут избежать призыва в армию путем получения второго и третьего высшего образования. Согласно инициативе, расширится и список тех, кого будут ставить на военный учет.

Добавятся такие категории:

служившие в армиях других стран до получения гражданства Украины;

приговоренные к лишению или ограничению свободы за уголовные преступления с освобождением от отбывания наказания;

получившие по окончании ВУЗов или военной подготовки воинские звания офицерского состава.

"Законопроект создается с учетом предложений как народных депутатов, так и Минобороны, военных формирований. По студентам вы знаете ситуацию — количество студентов, получающих второе и третье образование увеличилось резко. Причем непоследовательно по логике их профессионального развития. Чтобы избежать злоупотреблений, мы и обрабатываем все законодательные нюансы. На столе у меня лежит более 160 страниц", — поясняет Безуглая в комментарии Фокусу.

Цель инициативы, по ее словам, состоит в решении проблем, которые накопились в процессе мобилизации. Это касается как сужения возможности отсрочки и увольнения, так и расширения воинского учета, добавила нардеп.

Когда надо отпускать военных?

Рабочая группа в Верховной Раде ведет дискуссии о подготовке не одного, а двух законопроектов: один регулирует право мобилизации, второй — социальную поддержку и защиту военнослужащих. Ни один документ еще не готов к регистрации, поясняет Фокусу народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Проблем накопилось действительно много. Главной из них я считаю замену военных, которые служат с начала полномасштабной войны. Сложилась странная ситуация: вход в Силы обороны есть, а выхода — нет. Или "трехсотым", или "двухсотым". Срока службы не существует и нужно его определить, чтобы военные могли пойти домой", — рассказывает политик.

По мнению Гончаренко, военных стоит отпускать после 18 месяцев службы в рядах ВСУ.

"Мы держим армию людей с инвалидностью 1 и 2-й групп, нет права на увольнение у вернувшихся из плена. Есть пробелы в законодательстве, когда одна и та же категория имеет право на отсрочку, но не на увольнение. Это касается усыновителей, так было и с мужчинами, у которых трое и более детей", — отмечает депутат.

Студенты и родственники людей с инвалидностью будут служить? Что говорят военные и юристы

Депутатская инициатива справедлива и может убрать много коррупционных схем, говорит Фокусу командир добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" Руслан Каганец.

"Мой знакомый преподает в университете последипломного образования. Когда он приходит к возрастным студентам старше 25 лет, он их приветствует так: "Слава Украине, уклонисты". Сохранение государства и уничтожение врага все же приоритетнее получения образования. Я сейчас учусь в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на кафедре парламентаризма дистанционно, благодаря интернету от Starlink. При этом я выполняю боевые задания" — подчеркивает военный.

"Серых схем" уклонения от мобилизации достаточно и в случае с уходом за людьми с инвалидностью. Каждый случай индивидуален и должен рассматриваться в отдельности.

"Урегулировать некоторые вопросы в плане мобилизации государство должно, иначе будет хаос. Уклонистам все же надо обрезать пути. Когда ты в 40 лет во время войны вдруг осознал, что хочешь быть магистром или идешь учиться на другую специальность, это не совсем осознанный выбор", — объясняет военный.

По словам адвоката в сфере военного права Евгения Зурнаджи, очередное сужение мобилизационного критерия — это политика властей по расширению количественного состава армии для восполнения боевых потерь.

"Процесс демобилизации людей, воюющих с самого начала полномасштабной войны практически не проводится. По факту они воюют почти два года. Вероятно, следующим шагом станет мобилизация людей с инвалидностью 3-й группы. Их могут привлечь не к боевым действиям, а к рытью окопов или другой работе согласно их гражданской специальности", — разъясняет юрист.

Многие украинцы действительно пользовались лазейками в законодательстве для избежания мобилизации, в том числе путем вступления в аспирантуру, добавляет адвокат.

Фокус ранее писал о том, кого лучше призывать в украинскую армию. Военный эксперт Александр Коваленко говорил, что в ряды ВСУ не стоит набирать людей с улицы с низкой мотивацией.

В Офисе президента Украины ранее говорили о необходимости объяснения набора в ВСУ и процесса мобилизации. Многие мобилизационные процессы будут проходить сложно, но они необходимы, уверены на Банковой.