Бегут через леса и поля: как скандалы вокруг ТЦК повлияли на попытки уклонистов выехать из страны

За время военного положения, украинцы пытались выехать из станы по поддельным документам более 7000 раз. С недавних пор фиксируется уменьшение попыток покинуть Украину по фальшивкам. Фокус выяснил, какие факторы повлияли на эту тенденцию.

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В Украине продолжает действовать военное положение, а вместе с тем запрет на выезд военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но несмотря на это, некоторые "изобретательные" граждане, не оставляют попыток заработать на уклонистах, жаждущих любыми способами покинуть страну. Только вот все эти попытки, в конечном итоге, приводят их на скамью подсудимых.

Недавно, житель Закарпатской области был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию незаконного выезда военнообязанных. Мужчина подделывал документы якобы дающие право на беспрепятственное пересечение границы. Стоимость его услуг составляла 13 700 долларов.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 людям. Зачастую они или не попадают в категорию граждан, которым разрешен выезд или не имеют при себе документов, дающих такое право.

"Есть правила пересечения государственных границ, в том числе и во время военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд, но есть большой перечень категорий, которым разрешено покидать страну. При этом даже если человек считает, что попадает в категорию, дающую право на выезд — не всегда может это доказать, проходя паспортный контроль. Например, заявляет, что является лицом с инвалидностью, но не имеет при себе соответствующих документов", — рассказывает Фокусу Демченко.

Также нередки случаи, когда выехать пытаются "со снятием из воинского учета". Спикер госпогранслужбы объясняет, что такая отметка в документах не означает, что человек не является пригодным к службе.

"Это значит, что лицо снято с учета в ТЦК, возможно при переезде в другой город. Но чтобы иметь право на выезд, необходимы военно-учетные документы и заключение ВВК о непригодности к службе и исключении из воинского учета, а не просто снятии с него — это разные вещи", — продолжает Демченко.

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За время военного положения на пунктах пропуска было использовано около 7100 поддельных документов и большинство из них о непригодности к службе. По словам спикера, пограничники имеют технические методы проверок документов, а также могут элементарно позвонить в ТЦК и уточнить выдавались ли конкретному лицу документы об исключении из воинского учета.

"Был случай: человек на паспортном контроле показывает документы, подтверждающие право на выезд и пограничники устанавливают факт подделки документов. Понимая, что поймали "на горячем", его супруга решает взять ситуацию в свои руки и предлагает пограничникам взятку в 6000 долларов. И возникает ситуация, когда криминальная ответственность наступает и для мужа, и для жены", — рассказывает представитель ГПС.

На фоне многочисленны коррупционных скандалов в ТЦК, в конце лета президент Украины Владимир Зеленский поручил военному руководству заменить всех областных военкомов, а также провести масштабную проверку решений ВВК. Пока видимых результатов такие указы не дали. Но Демченко отмечет, что в последнее время количество попыток выехать из страны по фальшивым документам о непригодности к службе — уменьшилось. Вместе с тем возросли случаи пересечения границы по "зеленой зоне" — вне пропускных пунктов. При этом общее количество попыток выехать из страны незаконно не увеличилось.

"Я сомневаюсь, что человек который предпринимает попытку выехать из страны по фальшивым документам, сам их и подделывает. Нет. Он обращается за такой услугой к "организаторам" схемы. Сфабриковать документы — долгий процесс, а учитывая ситуации вокруг ТЦК и ВВК — судя по всему, теперь занимает еще больше времени", — говорит спикер ГПС.

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Напомним, в Одессе разоблачили директора кадрового агентства, который помогал уклонистам бежать в Евросоюз. Фирма, которой руководил мужчина, специализируется на трудоустройстве украинцев за границу. Начальник подыскивал мужчин, которым грозит мобилизация, и предлагал им выезд за границу — "на заработки". Кроме того, "кадровик" предлагал уклонистам и другую схему выезда — в кабинах фур. В этом ему помогал знакомый, который руководил компанией-перевозчиком.

Также Фокус писал, что с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовалось около 9 000 спортсменов и их тренеров. Не вернулись в Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Минспорта и спортивные федерации грозят уклонистам исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.