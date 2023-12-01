Идея, а не возраст: профессор назвал 5 пунктов для успешного старта собственного бизнеса (видео)

По словам доктора экономических наук Андрея Длигача, в том же маркетинге уже давно отказались от практики делить социум на какие-то сжатые возрастные категории.

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Украинский бизнес должен избавиться от такого понятия, как эйджизм (притеснение по возрасту). Надо, чтобы исчезла мысль, что бизнес может открыть только молодой человек или человек среднего возраста, потому что для бизнеса важнее всего идея, а не возраст того, кто ее реализует. Об этом в интервью Фокусу рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, и соучредитель Центра экономического восстановления, Андрей Длигач.

"Когда банки отказывают людям старшего возраста в открытии кредитов под бизнес или государство разрабатывает программы поддержки только для молодых предпринимателей, то такими действиями эйджизм только подпитывается, — отмечает профессор, — Таким образом многие прибыльные и нужные социуму идеи остаются нереализованными".

По его словам в том же маркетинге уже давно отказались от практики делить социум на какие-то сжатые возрастные категории. Экономисты уже выяснили, что люди ведут себя несоответственно собственному возрасту, тем более, что цифровизацию никто не отменял.

Андрей Длигач говорит, что эксперты исследовали много историй успеха различных бизнесменов по всему миру и обнаружили немало примеров, когда успешными бизнесменами, даже с миллиардными состояниями, становились люди "за 60 лет".

"Надо смотреть не на возраст, а на идею, бизнес-план и на готовность человека отдать все свое внимание этому делу, — отмечает эксперт, — Сейчас большинство молодых людей открывает дело не из-за идеи, или тяги к нему, а потому, что не видит других вариантов для своей реализации в профессии".

Для начала удачного бизнеса надо обратить внимание хотя бы на пять пунктов:

кто является твоим клиентом и почему этот клиент должен отдать деньги именно тебе, а не конкуренту;

сконцентрироваться на клиенте и создать продукт или услугу, которые станут уникальными для него;

тщательно просчитать, много ли таких клиентов и все протестировать не боясь ошибок, чтобы потом их скорректировать;

не забывать, что бизнесу постоянно нужно доносить ценность своего бизнеса (нужен маркетинг, коммуникация и объяснения);

не пытаться все сделать самостоятельно, потому что партнерство с человеком, который имеет какие-то нужные компетенции может действительно помочь быстрее достичь успеха.

Ранее Фокус рассказывал, какие риски становятся ключевыми для банков Украины в конце 2023 года. Война с Россией остается источником самого высокого риска с начала полномасштабного вторжения.