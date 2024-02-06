"Хотел оставаться в Таиланде": в МИД рассказали об украинце, которого в тюрьме нашли "Би-2"

Георгия Сутурина считали без вести пропавшим с 2018 года. Оказалось, он находился в миграционном центре Таиланда. В МИД Украины сообщили Фокусу, что консулы были с ним на связи, однако мужчина до недавнего времени не планировал возвращаться домой.

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В Таиланде обнаружили 58-летнего украинца Георгия Сутурина, которого дома считали погибшим с 2018 года. О мужчине стало известно, благодаря рассказу музыканта группы "Би-2" Глеба Колядина. Композитора, как известно, вместе с коллегами арестовали в Таиланде в январе 2024 года. По официальной версии — из-за отсутствия рабочей визы. Музыканты находятся в миграционном центре, где, по словам Колядина, "нечеловеческие условия содержания". Там он и познакомились с украинцем Сутуриным.

Последние три года, как сообщил Колядин, мужчина находится в миграционном центре. Но за это время якобы никто из украинского консульства к нему не приходил.

В МИД Украины Фокусу сообщили, что консулам известно о Сутурине с первого дня нелегального пребывания в Таиланде. Однако мужчина до недавнего времени отказывался возвращаться в Украину.

Нелегально находился в стране

"Нам известно об украинском гражданине, который находится в миграционном центре Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. За это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, давали ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину", — сообщил Фокусу спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Сутурин поначалу планировал оставаться на территории Таиланда. Но сейчас передумал и сообщил, что хочет вернуться на Родину.

"Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета", — добавил Николенко.

В МИД отметили, что по инициативе дипломатов, Сутурин прошел медицинское освидетельствование. Его состояние здоровья оценили как "удовлетворительное". Он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости.

Что известно о Георгии Сутурине

Мужчине 58 лет, он родился в Червонограде Львовской области. Раньше активно занимался альпинизмом, увлекался фотографией, вел страницу в Instagram.

В 2018 году, по словам друзей, Сутурин отправился в Таиланд вместе с подругой. Женщина вернулась домой одна и сообщила, что ее спутник умер.

О том, что украинец жив, стало известно благодаря рассказу музыканта популярной российской группы Би-2. Глеб Колядин сообщил российскому изданию "Медуза", что вместе с коллегами находится в Бангкоке в миграционном центре. Там он встретил Сутурина.

Друзья украинца не знают, за что его задержали. Предполагают, что из-за наркотиков, но убеждены, что он их не употреблял. Они удивлены тем, что консульство Украины в Таиланде якобы не пытается освободить украинца.

"Консульские учреждения должны оказывать поддержку гражданам Украины! Это одна из их функций! Наш коллега-альпинист из Львовской области Георгий Сутурин, который почти 6 лет считался пропавшим без вести, уже длительное время находится в тюрьме в Бангкоке. Независимо от того на каких основаниях он там находится и за что, он должен получать надлежащую поддержку от государства Украина. Просим в чьих это силах помочь Георгию в первую очередь получить такую поддержку", — призвал МИД в фейсбук товарищ украинского альпиниста Олесь Пограничный.

Фокус ранее писал, что участников группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта 24 января. Музыкантов обвинили в том, что они выступали без разрешения на работу.

Также Фокус рассказывал историю мужчину, которого осудили за то, что он не захотел служить штурмовиком после операции.