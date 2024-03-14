Нет лидеров: почему добровольцы из РДК или оппозиция не смогут сорвать переизбрание Путина, — Фесенко (видео)

Общественные революции в Украине всегда были мощнее и продолжительнее, а их участники были более последовательны и, как правило, в них участвовала не только оппозиция, но и была значительная поддержка общественности, говорит политолог Владимир Фесенко.

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Российские добровольческие формирования, зашедшие на Белгородщину, никоим образом не повлияют на переизбрание Путина, как и не повлияет оппозиционно настроенная часть РФ, которая после смерти Алексея Навального осталась без лидера. Другие известные участники оппозиции давно сидят за решеткой, а другие находятся за границей и не могут полноценно противостоять Кремлю. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, в российской оппозиции до сих пор не определились как именно действовать для того, чтобы подорвать процедуру легитимации Путина на следующий президентский срок. В России действительно есть социальная база для оппозиции, есть недовольные люди, но пока они не могут себя активно проявить, хотя рано или поздно это произойдет.

Хотя за последние годы в РФ действительно была одна единственная массовая акция протеста в Хабаровске, когда там сняли и отправили в тюрьму местного губернатора, отмечает политолог. При этом никаких результатов это не принесло.

"Кремль смотрел на эти митинги сквозь пальцы потому, что они происходили где-то очень далеко, а не в Москве или ближайших городах, — говорит Фесенко, — Для успешного противостояния власти важно, чтобы протесты происходили в столице, или столицах, как в случае с РФ".

Вспоминая общественные революции в Украине политолог отмечает, что наши протесты всегда были и более мощные, и более длительные. Они были более мотивированы более последовательны и, как правило, в этих протестах участвовала не просто оппозиция или недовольные люди, а была большая поддержка общественного мнения, была парламентская оппозиция, которая поддержала эти протесты.

"В России к протестам не приобщаются местные элиты, поэтому это приводит к проигрышу, — говорит Фесенко, — Поэтому предпосылкой российских протестов должен стать раскол среди элит, мощные масштабные кризисные тенденции и средний класс тогда сможет заявить о себе".

Но, тем не менее, по мнению политолога, любые протесты или их попытки сегодня выгодны Украине. Однако не по поводу каких-то вот местных проблем, а именно против российской агрессии.

Напомним, 29 февраля Европарламент поставил под сомнение легитимность Путина. В тексте документа утверждается, что Навального убили, а ответственность за это несут российские власти и лично президент Российской Федерации.