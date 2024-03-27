"Закрутят гайки" и превратятся в древнее азиатское государство: Швец о теракте в Москве (видео)

По словам политического обозревателя, в социуме РФ началось продвижение жестокости на уровне средневековой азиатщины. Конечно, усилится давление на мигрантов, но без них экономика РФ рискует упасть.

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Своей показательной жестокостью к задержанным, которых подозревают в стрельбе в "Крокус Сити Холл", Россия демонстрирует, что окончательно скатывается в древнюю азиатскую деспотию. Но это не поможет пресечь возможные последующие теракты со стороны ИГИЛ, потому что Кремль наглядно показал, что его убегающие полицейские с места событий и оперативность спецназа, который позволил боевикам завершить операцию и убежать, ни на что не способны. Об этом в интервью Фокусу заявил политический обозреватель Леонид Швец.

Он отмечает, что о возможности подобных событий в РФ говорили еще в 15-16 годах, ведь даже в Европе не смогли предотвращать теракты ИГИЛ. Для этой организации нет границ и они настроены, чтобы весь мир, включая исламские страны, жил по законам халифата.

"Еще семь лет назад стало понятно, что исламский терроризм очень специфический и если он перекинется на Россию, то это будет иметь очень плохие последствия, — отмечает Швец, — Всем было понятно, что РФ — очень коррумпированная страна и на примере "Крокуса" все увидели, как убегает полиция вместе со зрителями, а спецназ приезжает через час, позволив террористам закончить свое дело. И это в Москве! А что будет в условном Красноярске?".

Как отмечает политический обозреватель, надо понимать, что ИГИЛ вообще не дружит со светскими государствами и с не светскими тоже не дружит. По взглядам организации, в мире должно быть только одно общее на весь мир государство Аллаха, по принципам Аллаха и по законам халифата.

"Поэтому для них врагами являются даже исламские государства, которые, по их мнению, еретики, хоть и мусульмане, — отмечает эксперт, — Именно "не такие" мусульмане являются большими врагами, чем христиане, потому что последние просто "неверные" и с ними все понятно".

После этого теракта, по мнению Швеца, Россия окончательно начнет "закручивать гайки", а в социуме начнется продвижение нарративов азиатских принципов средневековья. Конечно, усилится давление на мигрантов, без которых, на самом деле, РФ рискует экономически, потому что именно мигранты выполняют всю непопулярную работу.

"Сегодняшняя демонстрация жестокого обращения с задержанными, отрезание ушей и пытки, свидетельствует о методах, которыми теперь будут пользоваться правоохранительные органы РФ, — отмечает Швец, — Даже во времена борьбы с ичкерийцами такое поведение скрывалось, а теперь наглядно демонстрируется в российском социуме. Это четкое подражание вот этой "кувалды Пригожина" или "мочить в сортире" от Путина".

Эта демонстративная жестокость — еще один признак поворота на древний Восток, который все увидели после перевыборов Путина, который якобы получил аж 88%, говорит Швец. Это азиатская деспотия, требующая не просто признания, а подчинения. Теперь в РФ мало признать власть, надо пасти перед ней нос и бояться.

Напомним, следственный комитет РФ и Владимир Путин раз за разом повторяют, что к теракту причастна Украина. В то же время США отмечают, что за нападение ответственны члены ИГИЛ — об этом россиянам сообщали за три недели до атаки.