Личных данных больше нет? Как ТЦК будут следить за банковскими счетами украинцев

Военкомы скоро получат личные данные мужчин из Налоговой и Миграционной служб. "Тотальная" цифровизация ставит вопрос, сохранится ли в Украине понятие банковской тайны и права на защиту персональных данных. Фокус выяснил, что ждать от новых изменений в законе о реестре военнообязанных.

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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения закона о реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" (законопроект № 11143).

Новая редакция документа позволяет ЦИК, Налоговой и Миграционной службам передавать личные данные украинских мужчин возрастом от 17 до 60 лет в базу данных реестра "Оберіг". До внесения изменений государственным органам разрешалось передавать сведения о гражданах, достигших 18 лет.

Таким образом, имена и фамилии, налоговый номер, реквизиты паспорта и прочая информация всех военнообязанных украинцев могут оказаться в распоряжении военкоматов. Закон не определяет детально типы данных и пределы разрешения их использования сотрудниками ТЦК.

В реестре "Оберіг" появятся сведения об открытом исполнительном производстве и привлечении к административной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства.

Сохранится ли в Украине понятие защиты данных?

Реестр "Оберіг" создали с целью упростить процесс мобилизации и нивелировать коррупционные риски при контакте с работниками ТЦК. Воинский учет в электронном режиме позволяет собирать информацию о военнообязанных: их контактные и персональные данные, семейный статус и даже финансовое состояние.

В связи с "тотальной" цифровизацией военнообязанных возникает вопрос, сохранится ли в стране понятие тайны и права на защиту персональных данных. Как считает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, в стране, где миллионы людей добровольно установили приложение "Дія" и "Резерв+" нет даже смысла говорить о таких категориях.

"Подобные действия означают автоматический отказ человека от права на личные данные. Теперь государство может делать что угодно с предоставленными сведениями. Возможная резистентность (сопротивление общества) протестирована — она оказалась низкой. Украинцам все равно на свои персональные данные", — рассказывает он Фокусу.

Если данные всех граждан мужского пола без их согласия попадут в какой-либо реестр, это можно расценить как полное неуважение защиты персональных данных и нарушение прав человека, добавил он.

В то же время существуют риски взлома реестра военнообязанных. Система защиты реестра "Оберіг" постоянно совершенствуется, но россияне способны ее взламывать, предупреждает специалист.

ТЦК залезут в кошельки украинцев?

Банки в Украине гарантируют тайну информации о банковском счете, проводимых операциях и сведений о клиенте. Все данные о ходе движения денег, изменении банковских счетов или платежных карт предоставляются банками только самим клиентам или их представителям, а также по решению суда.

Судя по тенденции, работникам ТЦК хотят предоставить доступ секретного уровня. В подписанном президентом законе не прописано, что они увидят состояния денежных счетов в банках, отметила в диалоге с Фокусом адвокат юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко.

Юрист обратила внимание на отсутствие ясности по поводу механизма входа в реестр "Оберіг". Если это делать под электронным ключом, будет ли отображаться количество попыток входа и какую информацию запрашивали?

"Речь идет фактически о разрешении копаться в кошельках украинцев. Какое отношение наличие счета в банке имеет к призыву в ВСУ? Предоставление доступа к демографическому реестру можно понять — узнают, где лицо зарегистрировано. Акты гражданского состояния дадут сведения о наличии детей и жены. Все остальное — под большим вопросом", — заключила адвокат.

Фокус ранее писал о штрафах для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в военкоматах. Минимальная сумма наказания — 17 тысяч гривен.

Напомним, в реестре "Оберіг" могут содержаться некорректные данные военнообязанных. Чтобы исправить ситуацию, надо подавать письменное заявление в ТЦК с просьбой исправить ошибку.