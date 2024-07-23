Указание сверху или бездействие ГБР? Почему не завели дело на генерала Юрия Содоля

Экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, обвиняемого в территориальных потерях, не судят из-за отсутствия уголовного производства. "Азовец" Богдан Кротевич обвиняет ГБР в бездействии. Фокус выяснил, можно ли надеяться на справедливый приговор для генерала.

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Скандал с делом экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля набирает обороты в очередной раз. Теперь за генерала взялись действующие военные: начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич просит Государственное бюро расследований (ГБР) инициировать специальное расследование по фактам деятельности командующего.

Содоля обвиняли в территориальных потерях на востоке Украины и наплевательском отношении к жизням солдат. Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего в конце июня 2024 года, заменив его бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Однако расследованию дела Содоля не дают ход: ГБР решило добавить обращение Кротевича к уже существующему делу о действиях командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и других людей.

Военный посчитал такой ответ "максимально дерзким нарушением закона" и умышленным бездействием ГБР. Кротевич 4 июля подал в суд жалобу на бюро, требуя от правоохранителей внести данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начать расследование.

Суд в свою очередь стал назначать на рассмотрение дела судей, которые в ближайшее время уйдут в отпуск, что не соответствует положению об автоматизированной системе документооборота суда. Первый судья отправился отдыхать с 10 июля, а второй назначил заседание на 19 августа, поскольку у него начался отпуск 15 июля.

"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу", — подчеркивает "азовец".

Кротевич предупредил, что к нему обратились многие военнослужащие — они готовы давать показания против генерала.

Круговая порука? Почему дело Содоля не продвигается

Фокус обратился в ГБР с просьбой пояснить ситуацию с расследованием дела Юрия Содоля, но на момент публикации статьи ответ не получил. В ведомстве попросили отправить официальный запрос, чтобы проработать все сведения.

Критикующая деятельность генералов ВСУ народный депутат Украины Марьяна Безуглая в комментарии Фокусу пояснила "торможение" хода расследования возможных преступлений Юрия Содоля круговой порукой в судебной и правоохранительной системах. Уголовное производство против генерала должны открыто, так как это исторический прецедент, замечает политик.

"Очевидно, генералы ВСУ влияют на работу судей, ГБР и даже профильный Комитет Рады (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, — ред.). ГБР берет экспертизу у ВСУ, ведь у них де-факто нет релевантных специалистов. Какую экспертизу они получат, как думаете? ОП также получают экспертизу от Генштаба. Существует отдельная власть — генералитет, их никто и никогда не трогал. Носители уникальной экспертизы", — рассказывает нардеп.

Положения статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины обязывает cледователя, дознавателя или прокурора после подачи заявления или уведомления о совершенном уголовном правонарушении безотлагательно внести сведения в ЕРДР и начать расследование, отмечает в беседе с Фокусом основатель юридической компании Prikhodko&Partners, адвокат Андрей Приходько.

"Если грубо подходить к приведенным положениям УПК, любое заявление о совершении преступлении надо вносить в ЕРДР и проверять следственным путем. В дальнейшем, если указанная в заявлении информация не подтверждается, уголовное производство закрывают в связи с отсутствием состава или события преступления", — замечает юрист.

По оценкам Приходько, правоохранительные органы могут формально подходить к применению положений статьи 214 УПК и отказывать во внесении сведений в ЕРДР ввиду отсутствия всех элементов состава преступления.

В случае с жалобой Кротевича суд будет устанавливать наличие в его заявлении информации, указывающей на вероятное совершение преступления Содолем. Судья вынесет определение, обязывающее следователей ГБР внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование.

Досудебное расследование будет осуществляться не в отношении Содоля, а по факту совершения определенных противоправных действий, подчеркивает специалист.

"Принцип неотвратимости наказания — один из самых главных в юридической практике наряду с презумпцией невиновности. Я допускаю, что в условиях войны с Россией есть люди, считающие нецелесообразным, а может и вредным привлечение к уголовной ответственности военного командования. Но и это не проблема, поскольку сроки давности достаточно значительны", — резюмирует юрист.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая в начале июля сообщила о подаче заявления в ГБР на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и на пришедшего ему на смену Александра Сырского. Последний якобы препятствовал ее депутатской деятельности и мог совершить преступление по ст. 351 Уголовного кодекса Украины.

Фокус ранее подробно описывал, кто такой Юрий Содоль и почему ему доверяет высшее военное командование. Часть назначенных им командиров могли допустить ряд крупных провалов на фронте.