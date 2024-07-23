Технологии или мобилизация: что важнее в современной войне и может привести к победе Украины

Экс-главком Валерий Залужный считает, что пока Украина не получила преимущества в технологиях, ей нужно увеличивать количество людей, участвующих в боевых действиях. Фокус выяснил, что в современной войне способно привести к победе.

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По мнению экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, если рассматривать технологии как важный ресурс в войне, то ни Украина, ни Россия не имеют преимуществ. А потому для нашей страны единственным выходом, который приведет к победе, может быть увеличение количества человеческого ресурса, участвующего в боевых действиях.

В то же время, по мнению Залужного, технологии будут ждать "смелых и способных их освоить". Кто ими овладеет в будущем, тот и будет решать вопросы глобальной безопасности. Потому что тиранам, по словам экс-главкома, постоянно нужна война для внутреннего использования в качестве инструмента удержания власти.

"Остальным следует построить от них надежную защиту. Сегодня, более чем когда-либо, именно в Украине находят способы выживать и создавать технологии. Но по понятным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их проверки. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс, ведь время больше не работает на нас", — отметил посол.

Технологиями управляют люди

По мнению заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, разделить технологии и человеческий ресурс в современной войне невозможно, так как именно люди управляют оружием.

"Ведение боевых действий — это комплекс мероприятий для достижение целей и выполнения поставленных задач. Современные вооруженные силы должны быть максимально приближены к модели разведывательного ударного комплекса, когда в режиме реального времени осущестляется определение целей противника, передается информация про координаты в командный пункт, где распределяются задания. Кто быстрее осуществляет такую модель управления, тот и побеждает. И в этом комплексе задействованы как специалисты, которые занимаются процессом, так и технологии. У кого лучше технологии, тот быстрее пройдет этот цикл. Но для управления технологиями нужны люди. Даже ИИ находится под контролем человека", — рассуждает в беседе с Фокусом Самусь.

При этом полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что современное оружие способно переломить ход войны, не взирая на количество личного состава.

"Это то, чего нам не хватает. Иначе мы давно бы изменили ход войны. Побеждают всегда технологии", — считает эксперт.

По словам Жданова, в современной войне человеческий ресурс тоже важен. Но не в плане количества, а в плане качественной подготовки командиров.

"Талантливый, грамотный командир может победить и меньшим, чем у противника, количеством людей. За счет смекалки. История знает такие примеры", — добавляет Жданов.

Эксперт добавляет, что Украина использует технологии на поле боя, но их количества недостаточно, чтобы переломить ход войны.

"У РФ старые технологии, но нам нечего им противопоставить по количеству. Наша артиллерия западного образца лучше чем у РФ, у нее преимущество в дальности и точности, но ее мало. И в этом проблема. Если бы было раза в два больше стволов и полный боекомплект — 10-12 тыс. снарядов в сутки, тогда мы бы могли "вынести" их позиции. У РФ преимущество в КАБах, а у нас нет средств борьбы с ними, нам нужно ПВО среднего радиуса действия, чтобы прикрыть войска", — продолжает Жданов.

Эксперт отмечает, что Украина по-прежнему на 100% зависит от помощи западных партнеров. И если они передадут нашей стране высокотехнологическое оружие, победа будет возможной.

"Если бы в прошлом году у нас было достаточно ракет и авиации, контрнаступление прошло бы с другим результатом. И массовая мобилизация неважна. Потому что достаточное количество людей, которое нужно призвать до конца года — 200 тысяч. Это не массовая мобилизация", — продолжает Жданов.

Преимущество — в финресурсе

По мнению Самуся, Украина одна из наиболее продвинутых стран в вопросе развития и приминения технологий на поле боя, однако РФ тоже не стоит на месте.

"ВСУ — это современная армия. И когда мы говорим про дроноцентричность — для нас это и разведка, и способ поражение целей противника. Однако нет ничего статичного. И когда идет борьба двух армий, идет борьба систем вооружения. У нас появляются дроны, у них — способы их поражения. И сказать, что мы где-то превосходим РФ, нельзя. Они тоже развиваются постоянно, а их преимущество — это финресурсы", — рассуждает Самусь.

По словам эксперта, РФ получает колоссальные средства от продажи нефти. Речь идет о сотнях млрд долларов, которые они могут тратить на развития вооружения, а также мобилизационный ресурс.

"У нас более доступные технологии, потому что нам помогают высокоразвитые страны, но нам не передают достаточно технологий. И запрещают бить западным оружием по территории РФ. Таким образом ограничивают и себе, и нам возможности уничтожить российскую технику. Что касается мобилизационного ресурса, он разный и по количеству, и по качеству. У нас качество мобресурса связано с более сильной мотивацией, потому что мы воюем за свою территорию. РФ ведет агрессивную войну, где большую роль играет материальная мотивация. Они не проводят всеобщую мобилизацию, а пополняют армию, за счет контрактников. У нас таких возможностей нет", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, почему командиры отдают нерациональные приказы, ради сохранения позиций любой ценой.

Также Фокус рассказывал, сможет ли руководство страны договориться с защитниками, когда встанет вопрос переговоров с РФ.