Как рождается маньяк: почему система не видела Чикатило

Прошло почти полвека с тех пор, как имя Андрея Чикатило стало синонимом ужаса. "Ростовский мясник" убил более полусотни человек, а его история превратилась в приговор советской системе, которая годами не замечала монстра за образом "примерного гражданина". Фокус спросил профайлера, кандидата психологических наук Дмитрия Попова, почему таких людей невозможно узнать по внешности, как формируется "тип жертвы" и можно ли вылечить маниакальную склонность к убийствам.

Related video

В течение 12 лет — с 1978-го по 1990-й — Советский Союз жил рядом с одним из самых страшных серийных убийц ХХ века. Андрей Чикатило, известный как "ростовский мясник", убил по меньшей мере 52 человека — детей, женщин и подростков. Его преступления стали не только шоком для общества, но и приговором для советской правоохранительной системы, которая годами не могла остановить маньяка, пока в руки следователей не попал настоящий монстр.

Слепота системы

В этот день, 16 октября, восемьдесят девять лет назад родился Андрей Чикатило. Первые его преступления совпали с концом эпохи Брежнева — временем, когда преступность в СССР официально "не существовала". Серийные убийства не вписывались в советскую картину мира. Власти боялись признавать, что в "стране победившего социализма" действует сексуальный маньяк. Расследование началось только после серии убийств детей в Ростовской области, но даже тогда прокуратура и милиция спорили, может ли речь идти об одном человеке.

В 1980-х годах следователи работали без современных методов криминалистики — ДНК-анализа еще не было, а судебно-психиатрическая экспертиза не признавала понятие "серийный убийца". Из-за этого Чикатило неоднократно попадал в поле зрения следствия, но его отпускали: учитель, семьянин, без судимостей — "типичный советский гражданин".

Андрея Чикатило впервые арестовали 14 сентября 1984 года, но его окончательный арест, который привел к осуждению, состоялся 20 ноября 1990 года

Ошибка, стоившая жизней

В 1984 году за одно из его преступлений осудили и расстреляли невиновного мужчину — Александра Кравченко. Чикатило тем временем продолжил убивать. Его преступления стали более жестокими: он калечил жертв, наносил десятки ножевых ранений, издевался над телами. Психиатры позже установили, что это были попытки компенсировать собственную сексуальную импотенцию.

Задержание и суд

Задержали Чикатило только в 1990 году — случайно, во время рейда в Ростове-на-Дону. Когда следователи собрали достаточно доказательств, он признался в 52 убийствах, подробно описывая каждое. Суд длился полтора года. Во время заседаний он вел себя эксцентрично — смеялся, выкрикивал бессмысленные фразы, пытаясь изображать сумасшедшего. Но суд признал его вменяемым. В 1994 году Чикатило расстреляли в Новочеркасске.

Дело Чикатило стало не только историей о маньяке, но и символом деградации советской системы. Оно показало, как страх перед "плохими новостями" и привычка замалчивать проблемы приводят к трагедиям. Следствие длилось более десятилетия, невинные люди были казнены, а десятки детей погибли из-за бюрократии, идеологии и слепоты государства.

На 1984 год приходится пик деятельности Чикатило — он убил 15 человек

"Маньяки не выглядят как монстры"

В разговоре с Фокусом Дмитрий Попов — кандидат психологических наук, профайлер, бывший сотрудник СБУ, объясняет, почему маньяков невозможно узнать по внешности, как формируется "тип жертвы" и можно ли вылечить людей, которые убивают ради удовольствия.

Можно ли по внешности понять, что человек имеет психическое расстройство или потенциально опасен?

Нет. Если психические расстройства появились уже во взрослом возрасте, они не видны внешне.

Визуальные различия могут быть только тогда, когда нарушения врожденные — например, из-за лишней или отсутствующей хромосомы, или из-за аномалий развития мозга. В таких случаях различия закладываются еще во время формирования организма.

Но маньяки не имеют никаких внешних признаков. Они — обычные люди, которые умеют мастерски маскироваться. Есть даже термин — мимикрия. Это когда существо приспосабливается к среде, чтобы слиться с ней.

Например, существует вид пауков, живущих в муравейниках: они похожи на муравьев, ведут себя как муравьи и даже пахнут как муравьи. Однако ежедневно убивают их и остаются незамеченными.

Маньяки — примерно такие же. Биологически они люди, но психологически — другие. Они маскируются под "своих", чтобы действовать безнаказанно.

То есть никаких "визуальных маркеров" опасности нет?

Именно так. По внешнему виду вы не определите, кто перед вами. Единственное — можно заметить странное поведение, но лишь во время самого преступления или перед его совершением.

Что должно произойти в жизни человека, чтобы он стал маньяком?

Есть несколько факторов. Во-первых, семейная агрессия или насилие в детстве. Во-вторых, ранняя жестокость к животным — обычно маленьким и беззащитным. Это классический тревожный сигнал. Затем такой человек может проявлять агрессию к младшим по возрасту. Но далеко не все дети с такими проявлениями становятся убийцами.

Чтобы сформировался маньяк, должно совпасть несколько факторов: детские травмы, биологическая предрасположенность и определенный триггер. Обязательно присутствует и психическое расстройство — психопатия или социопатия.

В чем разница между психопатом и социопатом?

Психопатия — это уже психиатрический диагноз, который лечится медикаментозно.

Социопатия (или диссоциальное расстройство личности) — это отсутствие эмпатии, сочувствия, моральных барьеров.

Большинство социопатов рано или поздно попадают в тюрьму, потому что они не признают никаких правил и считают, что имеют право делать все, что хотят.

Маньяки часто имеют "тип жертвы". Как формируется этот образ?

Иногда это действительно так. Один преступник выбирает только блондинок, другой — брюнеток, кто-то — женщин в черных колготках. Это может быть связано с давней травмой.

Например, как маньяк Анатолий Сливко, в детстве он видел смерть пионера в белой рубашке — и потом искал подобные образы, будто воспроизводя тот момент.

У сексуальных маньяков образ жертвы часто связан с ритуалом. Для них важны определенные условия — время, место, детали. Только в таких условиях они могут получить удовольствие. Это не значит, что они не могут иметь обычные отношения, но именно преступный акт дает им самое сильное ощущение.

Часто преступники говорят, что "слышали голоса". Это реально?

Да, но это уже сфера психиатрии. У многих известных маньяков — Чикатило, Оноприенко, Ткача — были подобные симптомы.

Они объясняли свои действия "нашептыванием" разных голосов — от Гитлера до Бога. Но это можно определить только после ареста и обследования. Такие "голоса" обычно не имеют сексуального подтекста — это скорее агрессия, желание убивать ради самого процесса.

Можно ли вылечить маньяка?

Психотерапией — нет. По словам психиатров, если говорить о сексуальных маньяках, лучший результат дает химическая кастрация — она снижает либидо, уровень агрессии и помогает контролировать импульсы. Хирургическая кастрация не решает проблему, так как оставляет агрессию и порождает желание мести. Поэтому я считаю, что химическая — единственный относительно эффективный и гуманный способ. И, конечно, изоляция. Потому что если маньяк не осужден пожизненно — он обязательно выйдет, и риски вернутся.