От Грозного до Киева: 34 года чеченского сопротивления кремлевской империи

34 года назад генерал Джохар Дудаев подписал указ о суверенитете Чеченской Республики Ичкерия. Этот шаг стал началом длительной борьбы против кремлевской империи — борьбы, которая сегодня продолжается в Украине. Фокус вспоминает, как рождалась независимая Ичкерия, почему ее эксперимент завершился трагедией и может ли Чечня снова заявить о независимости.

В этот день, 34 года назад, Джохар Дудаев, избранный президентом Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ), подписал указ о государственном суверенитете, который стал первым шагом к провозглашению независимости от Российской Федерации и одновременно началом одной из самых кровавых страниц в новейшей истории Кавказа.

Это решение пришло на фоне распада СССР, когда национальные движения на Северном Кавказе усилились, и Дудаев, бывший генерал ВВС СССР, стал лидером чеченского стремления к самоопределению.

В частности, декларация суверенитета от 1 ноября 1991 года стала юридической и символической отправной точкой для новой формации — ЧРИ.

Независимость Ичкерии: как все начиналось

Конец 1980-х — начало 1990-х годов стало временем, когда империя трещала по швам. На фоне распада СССР в национальных республиках росли стремления к самоопределению. Для чеченцев, помнивших депортацию 1944 года и репрессии сталинского периода, лозунг независимости имел не только политический, но и глубоко моральный смысл.

В июне 1991 года в Грозном состоялся Первый всенациональный конгресс чеченского народа. Делегаты создали Организационный комитет во главе с генералом Дудаевым — харизматичным военным, выступавшим против московского влияния. Уже осенью ситуация обострилась: 6 сентября сторонники Дудаева захватили здание Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, свергнув старую власть.

Когда 1 ноября 1991 года новоизбранный президент Джохар Дудаев подписал указ "О государственном суверенитете Чеченской Республики Ичкерия", он фактически объявил выход Чечни из состава Российской Федерации.

"Мы не хотим больше быть колонией", — заявил он в своем обращении, которое тогда транслировали местные телеканалы.

Однако Москва отказалась признавать этот акт. Президент России Борис Ельцин объявил его незаконным, а федеральная власть — "угрозой территориальной целостности страны".

Цена независимости

Фактическая независимость Ичкерии продлилась менее трех лет. Отсутствие международного признания, экономическая изоляция и внутренние противоречия быстро подточили новое государство. К концу 1994 года Москва начала военную операцию для "восстановления конституционного порядка" — началась Первая чеченская война.

Бои в Грозном превратили город в руины. По оценкам правозащитных организаций, в войне погибло от 80 000 до 100 000 человек, большинство из них — гражданские.

После вывода российских войск в 1996 году Чечня формально сохранила независимость, но фактически погрузилась в хаос. Экономика разрушена, в регионе процветала преступность и похищения людей. Страна жила без централизованной власти, а ее территория превратилась в зону влияния полевых командиров.

В 1999 году Россия начала вторую чеченскую кампанию, уже под руководством нового премьера Владимира Путина. К 2000 году Грозный снова был взят, а Джохар Дудаев — убит российской ракетой еще в 1996-м. Ичкерия прекратила существование как независимое государство.

Современная Чечня: под контролем Кремля

После 2000 года Кремль сделал ставку на восстановление республики через местных союзников. Власть перешла к семье Кадыровых — сначала Ахмата Кадырова, а после его гибели в 2004-м — к его сыну Рамзану.

Сегодня Чечня — один из самых лояльных к Москве регионов. Столицу Грозный отстроили практически с нуля, появились современные небоскребы, мечети, торговые центры. В то же время правозащитники отмечают: стабильность достигнута ценой страха, преследования оппозиции и подавления любых проявлений инакомыслия.

Политическая автономия, за которую погибли тысячи чеченцев, сейчас сведена к минимуму. По официальной линии Кремля, вопрос независимости "закрыт окончательно". Но в эмиграции, в частности в Украине и странах Балтии, до сих пор действуют представительства Чеченской Республики Ичкерия. В октябре 2022 года Верховная Рада Украины признала Ичкерию временно оккупированной Российской Федерацией.

Дудаев и Украина: союз на основе свободы

Джохар Дудаев имел особое отношение к Украине. В своих последних интервью он неоднократно подчеркивал, что видит украинцев как народ, который"лучше всего понимает стремление чеченцев к независимости".

В 1992-1993 годах он поддерживал дипломатические контакты с украинскими политиками-националистами, а в своих обращениях называл Украину "государством, которое может стать примером для Кавказа".

Во время первой войны Дудаев передавал привет"украинским братьям, которые когда-то тоже сбросили империю" — его слова цитировали Радио Свобода и Deutsche Welle. В Киеве действовало небольшое представительство Ичкерии, которое работало до начала 2000-х.

Идеи Дудаева — о борьбе с империей, о праве народов на самоопределение — не исчезли. Они проявились спустя годы в фигурах, которые соединили обе истории — чеченскую и украинскую.

От Дудаева до Окуевой: преемственность борьбы

Одной из таких фигур стала Амина Окуева — украинский врач чеченского происхождения, участница Революции достоинства и войны на Донбассе. Она открыто называла себя последовательницей идей Джохара Дудаева и символом "новой Ичкерии в Украине".

Во время войны Амина вместе с мужем Адамом Осмаевым воевала в составе батальона имени Джохара Дудаева, созданного для защиты Украины.

"То, за что погиб Дудаев, продолжается сегодня здесь — в Киеве, в Донецке, в Мариуполе. Мы воюем против той же империи", — говорила она в одном из интервью.

Ее убийство 30 октября 2017 года стало символом того, насколько долго продолжается война, которую начала Москва против свободы народов — сначала на Кавказе, теперь в Украине.

Имя Окуевой сегодня стоит рядом с именем Дудаева — оба символизируют единство украинского и чеченского сопротивления имперской политике России.

1 ноября 1991 года останется для Чечни символической датой — днем, когда маленький горный народ попытался вырваться из имперского круга. Но отсутствие внешней поддержки, политического единства и международного признания сделали этот эксперимент трагическим.

История Ичкерии напоминает, что путь к свободе требует не только решимости, но и союзников. И даже спустя три десятилетия вопрос об истинной цене независимости остается для Чечни открытым.

Чечня еще может стать независимой: при каких обстоятельствах это произойдет

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Чечня и Дагестан — это наиболее перспективные регионы Российской Федерации с точки зрения возможного провозглашения независимости. Прежде всего потому, что там существует экономическая база для самостоятельности.

"Во-первых, оба имеют выход к Каспийскому морю, а у Чечни есть также внешняя сухопутная граница. Во-вторых, там сформировались пассионарные элиты — активная часть общества, которая способна повести за собой народ", — говорит Фокусу политолог.

Нынешний лидер Чечни Рамзан Кадыров полностью зависит от Путина — его власть, финансы и политическое положение завязаны на Кремль. Но если с Путиным что-то случится, Кадыров, по мнению эксперта, скорее всего, начнет действовать в направлении независимости. Для него это вопрос личного выживания. Финансовую поддержку в таком случае могли бы оказать Турция или арабские государства. Поэтому именно Чечня выглядит самым реальным кандидатом на потенциальное отделение.

"Относительно Татарстана, о котором часто упоминают в этом контексте, я скептичен. У него нет внешней границы, а население не является моноэтническим. Примерно половину жителей республики составляют русские, остальные — татары, поэтому даже при желании, центробежное движение там будет слабым и раздробленным. В Чечне же — более 95% чеченцев, что создает значительно больший этнический и политический потенциал для независимости", — продолжает Загородний.

По словам политолога, похожая ситуация и в Дагестане: там есть нефть, выход к Каспийскому морю, граница с Азербайджаном. Если Дагестан и Чечня будут действовать вместе, они смогут сформировать вполне жизнеспособный экономический и транспортный кластер — своеобразный коридор от Каспия через Кавказ в Грузию. То есть существуют объективные предпосылки для создания собственной экономической системы.

Можно ли сегодня пошатнуть Кадырова? По мнению эксперта, нет, пока он жив и контролирует силовые структуры. По оценкам, у него есть до 50 тысяч вооруженных людей, которых финансирует в том числе российский бюджет. Это фактически личная армия, и сейчас именно Кадыров является ключевым игроком в регионе.

"Но после его смерти ситуация может резко измениться. Его сын или другие родственники вряд ли смогут удержать власть — за Кадыровым стоит личная история, жесткий авторитет и доверие Москвы, которого у наследников может не быть. Тогда появятся новые лидеры, и среди вооруженных людей, которые останутся без "хозяина", может возникнуть движение за восстановление независимости", — говорит эксперт.

Вопрос лишь в масштабе ослабления центральной власти. Если в России начнется экономический кризис, нехватка топлива, блэкауты — то есть процессы, которые ослабят Москву, — регионы на периферии начнут двигаться. Все держится исключительно на фигуре Путина. Как только этот центр силы исчезнет, система начнет распадаться, и первыми о себе заявят именно кавказские республики.

Поэтому, по словам политолога, перспектива появления новой Ичкерии не является фантастической. У Чечни есть внешняя граница, ресурсы, сильная идентичность и собственные вооруженные силы. Если Россия ослабнет, эти факторы могут сработать. И тогда независимость, о которой когда-то говорил Джохар Дудаев, снова станет реальной темой.

