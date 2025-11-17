Решение, открывшее двери оккупации: Крым и урок 1994 года

17 ноября 1994 года Верховная Рада отменила "Декларацию о суверенитете Крыма", стремясь снять напряжение и вернуть полуостров в правовое поле Украины. Но миротворческий замысел обернулся противоположным: решение лишь сохранило пророссийские элиты, усилило влияние Москвы и заложило трещину, которая в 2014-м превратилась в разлом. Фокус выяснил, как компромисс 1994 года стал стратегической ошибкой, дал Кремлю плацдарм для аннексии и сегодня определяет ход войны.

В этот день, 17 ноября 1994 года Верховная Рада Украины сделала шаг, который тогда казался техническим — отменила "Декларацию о государственном суверенитете Республики Крым". В политическом шторме первых лет независимости это решение показалось компромиссом, который должен был "успокоить" Симферополь и вернуть крымскую власть в правовое поле Украины. Но задним числом понятно: именно тогдашние полумеры, страх назвать вещи своими именами и попытки умиротворить пророссийские силы в автономии стали фундаментом для аннексии 2014 года и нынешней угрозы для всего юга страны.

Предпосылки: Крым между Киевом и Москвой

Начало 1990-х — время, когда Украина только формировала институты государственности. Крым в этой конструкции был самым уязвимым звеном: пророссийские партии, движения "Русское единство" и "Республика" еще тогда доминировали в местной политике, а Черноморский флот СССР, который так и не был полностью разделен, стал рычагом давления Кремля.

В 1992 году крымский парламент принял собственную Конституцию с практически государственной независимостью: президент, гражданство, внешняя политика. Киев назвал эти действия нарушением суверенитета, но вместо жесткого ответа пошел по пути договоренностей — автономию оставили, а противоречивые нормы обещали "уточнить".

В мае 1992-го крымские депутаты провозгласили "государственный суверенитет Республики Крым". Это была фактическая попытка создать квази-государство внутри Украины. После длительных переговоров и политического торга Верховная Рада Украины в 1994 году получила шанс поставить точку.

Что произошло 17 ноября 1994 года

В этот день парламент Украины отменил "Декларацию о суверенитете Крыма". Киев аргументировал: ни один регион не может иметь собственной "государственности", поскольку это противоречит Конституции и Закону "О государственном устройстве".

Это решение формально вернуло Крым в рамки украинского законодательства. Но проблему не решило — лишь отложило ее во времени. Киев сохранил автономию, не задел лояльность местных элит к Москве и оставил российское влияние на полуострове практически неизменным.

Почему это было важно и почему оказалось недостаточно

Политический реванш пророссийских сил не исчез. В 1994 году президентом Крыма избрали Юрия Мешкова — ярко пророссийского политика, который прямо призывал к интеграции с РФ. Отмена декларации не лишила его власти и не изменила настроения в регионе. Флот оставался рычагом Кремля. Вопрос Черноморского флота не был решен до 1997 года, а в Севастополе российские военные де-факто контролировали город. Киев выбирал компромисс вместо стратегии. Ни одна украинская власть 1990-х — от Кравчука до Кучмы — не хотела конфликта в Крыму и избегала решительных шагов. Это позволило сформировать "серую зону", которую Россия использовала через 20 лет.

Последствия сегодня: трещина, которая стала разломом

Аннексия 2014 года не была молниеносной операцией — она стала финалом процесса, который начался еще тогда, когда Киев позволил Крыму иметь собственные институты, которые легко превратились в пророссийские.

Отмененная декларация не остановила региональный сепаратизм. Наоборот — создала иллюзию, что проблема "утихомирена". Именно на эту ложную иллюзию опирался Путин, когда отдал приказ о "спецоперации" в феврале 2014 года.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев объясняет, что текущая ситуация вокруг Крыма — это не только о военной сфере. Для Кремля полуостров — это идеологическая опора, инструмент внешней политики и элемент информационной диктатуры. Путин пытается войти в историю как "собиратель земель" и создать образ лидера, который "вернул Крым". Именно поэтому экономические аргументы для него давно не главные: ключевое — символизм и контроль.

Почему Крым важен для России сегодня

Снегирев подчеркивает: для РФ Крым — это прежде всего военная база на Черном море. Морская составляющая российского присутствия существенно ослабла — многие корабли Черноморского флота были уничтожены, а уровень контроля РФ в море упал до исторического минимума. Оценка британской разведки подтверждает: флот почти утратил боеспособность и стратегическое значение.

Однако остается сухопутная компонента — разветвленная инфраструктура, советские военные аэродромы и военные городки. Именно они дают России возможность поддерживать группировку войск в Херсонской и Запорожской областях.

Крым для РФ — это также инструмент постоянного политического присутствия и контроля над Черноморским регионом. Хотя Черное море формально контролируется Турцией через проливы, фактический контроль над Крымом позволяет Москве влиять на среду безопасности Украины, Турции и Румынии.

Геополитика, экономика и судостроение

По словам эксперта, экономическая логика Кремля в отношении Крыма слабая. Масштабы грузоперевозок не соответствуют амбициям РФ, но полуостров дает ей портовую инфраструктуру и возможность размещения судостроительных и военно-промышленных предприятий.

Крым важен и для Турции, которая традиционно считает Черноморский регион зоной своего влияния. Анкара проводит политику "мягкой силы" и видит Крым элементом собственного исторического и геополитического присутствия. По данным эксперта, Анкара поддерживала ряд проектов, связанных с крымскими татарами, что вызвало нервную реакцию Кремля.

Что означает потеря Крыма для Украины

Для Украины Крым до оккупации был фактором геополитического веса. Портовая инфраструктура, судостроительные предприятия и стратегические объекты позволяли Киеву быть одним из ключевых игроков Черноморского региона. Сегодня же потеря Крыма означает потерю контроля над частью морской акватории и ограничение доступа к стратегическим морским коммуникациям.

Россия, в свою очередь, после оккупации Крыма получила военную платформу для наступления на юг Украины. Именно с этого плацдарма в 2022 году оккупанты смогли захватить Каховскую ГЭС и выйти к Запорожской АЭС.

Почему деоккупация Крыма реальнее, чем Донбасса

Дмитрий Снегирев отмечает: с военной точки зрения Крым освободить легче, чем Донбасс. География полуострова создает узкие "горлышки" — Перекоп и Чонгар — через которые контроль может быть потерян быстро, особенно если будет разрушен или заблокирован Крымский мост.

"Достаточно отрезать Крым от логистики — и он становится островом. У россиян возникнут колоссальные проблемы со светом, водой и снабжением. Это не Донбасс, где продолжается городская достройка и сложные бои в агломерациях", — говорит Фокусу эксперт.

Возможны ли территориальные компромиссы Украины с Западом

Отдельный блок Снегирев посвящает слухам о том, что США якобы настаивают на пересмотре формулировки относительно территориальной целостности Украины. Он считает это информационным зондированием настроений — своеобразным тестом реакции украинского общества.

По его словам, источник таких публикаций — исключительно украинский сегмент соцсетей, а реакция США на "сливы" в СМИ показывает: это скорее пробный вброс, чем реальная политика.

"Компромиссы по Крыму — невозможны. Вопрос деоккупации полуострова не обсуждается. Это красная линия не только для Украины, но и для наших партнеров", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, Снегирев признает: на фоне затяжной войны возможны различные предложения по Запорожской или Херсонской областям, но тема Крыма — неприкосновенна.

Эксперт отдельно подчеркивает, что надеяться на российскую оппозицию не стоит. Даже мнимые оппозиционеры вроде Навального или его сторонников не признают украинский статус Крыма, а говорят о "переговорах" после смерти Путина. По мнению Снегирева, подобная риторика воспроизводит ту же имперскую матрицу, что и у Кремля.

Сценарии возвращения Крыма

Снегирев убежден: реальным остается только военный путь. Примеры из истории — от белогвардейского отступления Врангеля до боев Второй мировой — показывают, что Крым всегда был ключом к контролю над югом.

Украинские военные, по его словам, понимают: стратегически освободить Крым легче, чем городские агломерации Донбасса.