День рождения Владимира Зеленского: главные ошибки и достижения президента Украины

Он остался в Украине в начале полномасштабного вторжения, но так и не выстроил честной коммуникации с обществом. Создал сильную антироссийскую коалицию на международной арене, но сделал ставку на слишком узкий круг управленцев. Сегодня, в день рождения Владимира Зеленского, Фокус вместе с политологами анализирует ключевые достижения и главные ошибки президента.

Сегодня, 25 января, день рождения Владимира Зеленского — президента, чья каденция пришлась на самый сложный период в истории независимой Украины. От политического новичка, которого в 2019-м недооценивали оппоненты и союзники, до лидера воюющего государства, ежедневно ведущего переговоры об оружии, деньгах и выживании страны.

За эти годы Зеленский принимал решения, которые определяли ход войны, внутреннюю устойчивость государства и его место в мире. Часть из них — безусловные достижения, другие до сих пор вызывают острые споры в экспертной среде и обществе.

Фокус вместе с политологами разбирает главные успехи Владимира Зеленского на посту президента — и ключевые ошибки, которые стоили Украине времени, ресурсов и доверия. Без пафоса и без поблажек — только политические решения, их последствия и оценки специалистов.

Відео дня

Главные успехи президента Зеленского

Монобольшинство, важные проекты и "неприкосновенность"

Первый президентский срок Владимира Зеленского пришелся на период, который сам по себе выходит за пределы стандартных политических оценок. Как отмечает политолог Олег Постернак, это была каденция, "растянутая в чрезвычайно длительном и сложном историческом периоде", где наряду с просчетами неизбежно появлялись и системные достижения — и их, по словам эксперта, "безусловно немало".

Одним из ключевых внутриполитических успехов Постернак называет формирование монобольшинства в 2019 году. Для украинской политической традиции это стало исключительной ситуацией, ведь впервые президент получил фактический карт-бланш на быстрое принятие решений и проведение системных изменений. Именно это монобольшинство позволило реализовать ряд шагов, которые ранее годами блокировались парламентом: отмена депутатской неприкосновенности, принятие важных рамочных законов, в частности избирательного кодекса, а также запуск масштабной цифровизации государства.

Постернак отдельно подчеркивает, что "Дія" и появление удобных онлайн-сервисов принципиально изменили взаимодействие граждан с государством, сделав его более быстрым и менее бюрократическим.

К внутренним достижениям эксперт также причисляет проект "Большая стройка".

"Несмотря на критику и политические споры, инфраструктурное обновление было реальным. Дороги, мосты, объекты социальной инфраструктуры были построены — и это важный и заметный результат", — отмечает Фокусу политолог, подчеркивая, что физические изменения в стране не исчезают вместе с политическими дискуссиями.

Поведение президента в начале войны и сильная коалиция

Отдельным блоком все опрошенные эксперты выделяют поведение Зеленского в начале полномасштабного вторжения. По словам Постернака, украинское общество в первые месяцы войны остро нуждалось в лидере — и "оно его получило".

"Энергичность, постоянное публичное присутствие и готовность брать на себя ответственность стали критически важными в момент экзистенциальной угрозы для государства", — говорит эксперт.

Политолог Игорь Рейтерович, говоря об этом периоде, отдельно акцентирует на решении президента остаться в стране.

"Я не называю это чрезвычайным подвигом, замечая, что президент и должен был оставаться со своим государством, но на фоне украинского политического прошлого, в частности бегства Виктора Януковича, этот шаг имел принципиальное и символическое значение. Именно он стал важным сигналом для общества и партнеров о том, что власть не самоустранилась в критический момент", — говорит Фокусу Рейтерович.

Наиболее единодушной является позиция экспертов относительно внешней политики. Политолог Виктор Таран называет формирование международной коалиции в поддержку Украины одним из ключевых достижений Зеленского.

"Самое большое и самое главное — это формирование международной антипутинской коалиции, которая обеспечила регулярную военную помощь и системное внедрение санкций против России", — говорит Фокусу Таран.

Он напоминает, что Россия десятилетиями выстраивала собственную сеть союзников, действовала через мягкую силу, экономические рычаги и дипломатический подкуп. На этом фоне слом этой системы выглядел почти невероятным.

"Честно говоря, я тогда в это не верил, но это было достигнуто", — признает Таран, подчеркивая, что сегодня Украина имеет системную поддержку, которая продолжает работать.

Рейтерович дополняет эту оценку анализом коммуникационной стратегии президента. Он считает правильным то, что Зеленский обращался не только к политическим элитам, а сначала — к гражданам других стран, апеллируя к общим ценностям и эмоциям. Именно это, по мнению эксперта, позволило мобилизовать максимально возможную международную помощь в наиболее критический момент войны.

Правильные роли в войне

Еще одним важным достижением, которое подчеркивают Рейтерович и Таран, стало правильное распределение ролей в начале полномасштабной войны. Зеленский давал возможность военным действовать автономно, принимать решения на поле боя и не вмешивался непосредственно в военное управление. Сам президент, по словам Рейтеровича, сосредотачивался на ресурсном, финансовом и политическом обеспечении Вооруженных сил и государства в целом.

"В конце февраля, в марте и до конца апреля 2022 года он не вмешивался в военную историю — и это дало результат", — уточняет Таран.

Фактически до конца 2022 года Зеленский занимался международным направлением, оставляя войну профессионалам, что позволило быстро развернуть мобилизацию и организовать оборону.

"Украине удалось навязать асимметричную войну. Несмотря на сдержанную или критическую реакцию части партнеров на удары по глубине России, сама логика войны была изменена, а боевые действия — частично перенесены на территорию страны-агрессора", — добавляет Таран.

По его мнению, это стало важным элементом сдерживания и стратегического давления.

Таким образом, в оценках политологов достижения Владимира Зеленского охватывают сразу несколько уровней: внутренние трансформации первых лет президентства, кризисное лидерство в момент полномасштабного вторжения и активную внешнюю политику, которая обеспечила Украине беспрецедентную международную поддержку. Именно эти факторы, отмечают эксперты, и формируют фундамент положительной оценки его каденции — даже несмотря на дальнейшие системные ошибки.

Главные ошибки президента Зеленского

Кадровая политика и узкий круг доверия

Несмотря на значительные достижения, все опрошенные эксперты сходятся в том, что президентство Владимира Зеленского сопровождалось системными ошибками, которые со временем начали обесценивать часть успехов. Речь идет не об отдельных тактических просчетах, а об управленческих решениях, повлиявших на ход войны, доверие общества и эффективность государственной машины.

Олег Постернак называет кадровую политику самой большой и болезненной ошибкой Зеленского. Речь идет прежде всего о чрезмерном приближении к президенту отдельных лиц из окружения, которые, по словам эксперта, "злоупотребляли доверием и возможностями влияния". Постернак прямо упоминает Андрея Ермака и Андрея Богдана, подчеркивая, что это были временные фигуры, которые "тянули президента вниз, влияли на рейтинг и делали все возможное, чтобы реальные успехи превращались в политический фарс".

Этот же тезис развивает Игорь Рейтерович, который говорит о "слишком короткой скамейке запасных".

"Зеленский сделал ставку на узкий круг из пяти-шести менеджеров, делегировав им чрезмерное доверие. Это доверие оказалось абсолютно неоправданным", — отмечает эксперт, добавляя, что многие из этих людей сегодня имеют серьезные репутационные проблемы или фигурируют в делах антикоррупционных органов.

Рейтерович подчеркивает: кадровая политика президента стала историей тотального провала, который осложняется нежеланием признавать ошибки. По его словам, Зеленский часто занимает позицию "я все делал правильно", что лишь углубляет кризис управления и ведет к монополизации власти.

Вмешательство в военное управление и кадровые решения в армии

Отдельный и чрезвычайно чувствительный блок критики касается вмешательства в армию. Рейтерович считает ключевой ошибкой момент, когда президент либо сам начал, либо позволил своему окружению напрямую вмешиваться в планирование военных операций. Переход от дистанционного управления к прямому влиянию на военную сферу, по его словам, "закончился негативно", а последствия этого Украина ощущает до сих пор.

Самым ярким символом этого провала эксперт называет увольнение Валерия Залужного.

"Общество до сегодняшнего дня не получило никаких объяснений — ни почему это произошло, ни какая была цель", — отмечает Рейтерович.

Аналогичную проблему он видит и в других кадровых решениях, в частности вокруг Василия Малюка, где отсутствие публичной логики порождает недоверие и вопросы.

Виктор Таран связывает эти процессы с периодом после освобождения Херсона. На фоне роста рейтингов Залужного и ВСУ, по его словам, началось"чрезмерное вмешательство и навязывание политических решений военным". Симптомом этого стал, в частности, запрет международным журналистам ездить на фронт. Даже если эти директивы не исходили непосредственно от президента, ответственность, отмечает Таран, лежит именно на нем как на верховном главнокомандующем.

Вторым серьезным негативом Таран называет формирование новых бригад в пику старым, что привело к ослаблению опытных подразделений и появлению необстрелянных частей без "сплава молодости и опыта". Причины таких решений так и не были четко объяснены, но их последствия оказались проблемными.

Недооценка России и иллюзия договоренностей

Еще до полномасштабной войны, по оценке Постернака, Зеленский допустил стратегическую ошибку, недооценив агрессивность России. Президент некоторое время, по словам эксперта, "слишком идеалистично воспринимал роль Российской Федерации", рассчитывая на возможность договоренностей. Даже встреча в нормандском формате в декабре 2019 года лишь частично скорректировала этот курс.

Попытки "замирения", доверие к дипломатии Кремля и недооценка политики Путина, по убеждению политолога, оказались ошибочными и стоили Украине дорого.

Завышенные надежды на Запад и запоздалые решения

Постернак и Таран сходятся в оценке еще одной серьезной ошибки — чрезмерных надежд на Запад. Постернак отмечает: несмотря на солидарность и союзнические заявления, партнеры не предоставили Украине критически необходимой помощи в самые тяжелые моменты войны.

"Запад не сделал всего возможного ни в 2022 году, ни в 2023-м", — констатирует эксперт.

Таран дополняет эту критику утверждением, что Украина слишком долго жила в логике "плана А", рассчитывая на партнеров, и только в 2024 году начала системно разворачивать собственное производство боеприпасов, дронов и РЭБ. В результате страна стала зависимой от политических циклов Запада — "дадим или не дадим".

Провал подготовки к войне и мобилизации

Самую жесткую оценку Таран дает подготовке к полномасштабной войне, называя ее ключевым провалом. Именно в первые дни вторжения Украина понесла наибольшие территориальные потери — прежде всего на юге.

"И только благодаря самостоятельным решениям отдельных генералов, которые действовали вопреки директивам, удалось вовремя развернуть оборону Киева, сохранить авиацию и ПВО", — говорит Таран.

Политолог отмечает: если бы мобилизация, ТРО и подготовка были развернуты заблаговременно, масштаб потерь — и военных, и гражданских — мог бы быть значительно меньше. Закон о ТРО был принят еще в 2020 году, но так и не заработал в 2021-м — и это, по словам Тарана, стало одной из роковых ошибок.

Границы 91-го и "скорый мир"

Отдельным блоком эксперты выделяют провал коммуникации. Постернак говорит о сложных и конфликтных отношениях президента с украинскими медиа, которые во многом сформированы влиянием окружения и внутренними политическими играми.

Таран добавляет к этому конфликт с местным самоуправлением. Вместо единства, которое было в 2022 году, усилилось противостояние между центром и регионами. Не были приняты законы, которые дали бы общинам реальные инструменты участия в обороне страны, хотя соответствующие инициативы лежат в парламенте еще с 2022 года.

Отдельную и принципиальную ошибку Таран связывает с отсутствием честной и последовательной коммуникации — как с украинским обществом, так и с международными партнерами. По его словам, власть так и не решилась открыто сказать гражданам, что война - надолго, и что страна входит в затяжное противостояние без быстрых и простых решений.

Зато обществу долгое время транслировались оптимистичные месседжи о близком переломе и скором завершении войны. Это "вот-вот", отмечает Таран, тянется уже несколько лет. Параллельно на внешнем контуре Украина говорила партнерам о войне на годы — 2026, 2027 и дольше. Такой разрыв между внутренней и внешней коммуникацией, по словам политолога, привел к расхолаживанию общества и потере доверия.

Отдельно эксперт обращает внимание на завышенные ожидания, которые власть сама же и сформировала. Публичные заявления о скором возвращении границ 1991 года, немедленном вступлении в НАТО и гарантированной победе не сопровождались объяснением реальных рисков и ограничений. В итоге, когда эти цели не были достигнуты в заявленные сроки, общество получило сильное разочарование, а партнеры — сложные сигналы для дальнейшей поддержки.

По мнению Тарана, проблема была не в самих целях, а в стиле коммуникации — слишком эмоциональном и не всегда соразмерном с реальностью. В условиях войны вдолгую, заключает он, честный разговор с гражданами и прагматичный диалог с союзниками должны были бы стать основой устойчивости государства.