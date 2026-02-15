От кроликов с тревожностью до желтых "пророков": история Мэтта Грейнинга и феномен "Симпсонов"

Мир научился смеяться над собой благодаря человеку, который когда-то рисовал депрессивных кроликов в дешевой квартире Лос-Анджелеса. Сегодня день рождения празднует Мэтт Грейнинг — создатель "Симпсонов", сериала, который сначала высмеивал Америку, а затем начал пугать ее "пророчествами". Почему желтая семья выглядит умнее политических аналитиков и действительно ли это мистика, — разбирался Фокус.

Сегодня, 15 февраля, свой день рождения празднует человек, который заставил мир смеяться над самим собой. Мэтт Грейнинг создал семью желтых аутсайдеров, которые стали глобальным культурным кодом. Но со временем "Симпсоны" превратились не только в сатиру — их начали называть мультсериалом, предсказывающим будущее. Фокус разобрался, как все начиналось и почему Гомер иногда "знает" больше аналитиков.

"Лузер" с карандашом, который переиграл Голливуд

Если коротко — это человек, который научил Америку смеяться над самой собой.

Если честно — это парень из Портленда, который просто не очень вписывался в "нормальную жизнь".

Мэтт Грейнинг родился 15 февраля 1954 года в штате Орегон в семье, где фантазия не считалась чудачеством. Его отец снимал любительские фильмы и работал в рекламе, мать преподавала. Детей в семье было пятеро. Имена — обычные: Гомер, Маргарет, Лиза. Ничего особенного. Пока эти имена не стали самой известной семьей на телевидении.

В 1970-х Грейнинг переехал в Лос-Анджелес с классической историей "буду художником". Но не стал. Работал курьером, мыл посуду, сидел в приемных и рисовал комиксы о кроликах, которые ненавидят жизнь.

Так появился Life in Hell ("Жизнь в аду") — странный, нервный, немного депрессивный комикс о существах с огромными ушами и хронической тревожностью. Это была сатира на молодость, работу, любовь и саму идею успеха. Комикс вдруг стал популярным в подпольной прессе Лос-Анджелеса.

И здесь важный момент: Грейнинг не мечтал создать "семейный мультсериал". Он просто высмеивал абсурд повседневности.

Но именно этот сарказм — мягкий, умный и немного безнадежный — со временем превратится в культурный феномен. Потому что оказалось, что кролики с тревожностью — это еще не предел. Предел — это когда целую страну можно нарисовать желтой.

Рождение "Симпсонов"

История создания The Simpsons началась не с гениального плана, а со страха.

В 1987 году Мэтта Грейнинга пригласили на встречу с продюсером Джеймсом Л. Бруксом. Идея была проста: адаптировать его комикс Life in Hell для телевидения в рамках The Tracey Ullman Show.

Проблема в том, что Грейнинг понял: если согласится — потеряет права на своих кроликов. Поэтому прямо в приемной, за несколько минут до встречи, он придумал новых персонажей. Семью. Дисфункциональную. Смешную. Немного узнаваемую. И назвал их именами своих родных.

Так родились Гомер, Мардж, Лиза, Мэгги и Барт.

Первые эпизоды легендарного мультсериала "Симпсоны" Фото: кадр из сериала "Симпсоны"

Первые короткие эпизоды длились по 30 секунд и выглядели... скажем так, не слишком аккуратно. Линии были кривые, анимация — грубая, персонажи — нервные. Но именно это несовершенство и создавало ощущение живой сатиры.

Сам Грейнинг позже вспоминал, что рисовал героев в спешке, специально не исправляя "кривизну", потому что это придавало им характер.

В декабре 1989 года сериал получил собственный пилот — рождественский эпизод Simpsons Roasting on an Open Fire. И это был риск: прайм-тайм, взрослая аудитория, а на экране — мультфильм о семье, которая ссорится, врет и не выглядит идеальной.

Результат? Рейтинг превзошел ожидания FOX. За несколько лет "Симпсоны" стали культурным взрывом.

В начале 1990-х в США началось то, что журналисты назвали Bartmania ("Бартомания").

Футболки с надписью "Don't have a cow, man" ("Не кипятись, чувак!"), школьные запреты из-за "плохого влияния", политики, которые публично критиковали сериал.

Даже тогдашний президент Джордж Буш-старший в 1992 году заявил, что американские семьи должны быть "больше похожими на Уолтонов и меньше — на Симпсонов".

Для сатиры это был комплимент.

Сам Мэтт неоднократно подчеркивал: "Симпсоны" никогда не были созданы как "моральный урок". Они должны были показать семью, которая совершает ошибки, но остается вместе.

В одном из интервью он объяснял, что секрет долголетия сериала — в сценаристах, которые "не уважают авторитеты, включая собственных героев".

И еще одна его ироничная фраза:

"Если вы делаете сатиру достаточно долго, рано или поздно она станет документалистикой".

Тогда это звучало как шутка. А сейчас? Ну, почти как пророчество.

Желтые пророки: что именно "предсказали" Симпсоны и как это работает

И вот тут начинается магия интернета. Потому что где-то в начале 2010-х сериал, который десятилетиями смеялся над политикой, вдруг начали называть пророческим. Каждое громкое событие и кто-то находит старый кадр из The Simpsons.

А теперь — без мистики. Давайте посмотрим, что именно они"угадали".

Дональд Трамп как президент

В серии Bart to the Future (2000 год) Лиза Симпсон становится президентом и вспоминает, что страна получила бюджетный кризис "после президента Трампа". Через 16 лет Дональд Трамп выигрывает выборы.

Но важный нюанс: на момент выхода серии Трамп уже давно говорил о политических амбициях и неоднократно появлялся в медиа как потенциальный кандидат. Это была гиперболизированная шутка — не мистическое предсказание.

NSA и массовая слежка

В полнометражном фильме 2007 года показано, как спецслужбы могут перехватывать телефонные разговоры и анализировать массивы данных.

В 2013-м мир узнает о масштабных программах слежки NSA после разоблачений Эдварда Сноудена.

Совпадение? Отчасти. Но после 11 сентября 2001 года дискуссия о расширении полномочий спецслужб уже длилась годами.

"Греция разрушила Европу"

В серии 2012 года в новостном тикере мелькает фраза о том, что "Европа выставляет Грецию на eBay". Через несколько лет долговой кризис в Греции становится центральной темой для ЕС.

Или это предсказание? Скорее, сатирический комментарий на уже развернувшуюся финансовую драму 2009-2011 годов.

Фото: кадр из сериала "Симпсоны"

Смарт-часы и видеосвязь

В серии 1995 года персонажи пользуются часами с функцией видеозвонка. Спустя два десятилетия появляются Apple Watch и массовый FaceTime.

Но опять же: в 1990-х уже активно обсуждались концепции портативных гаджетов. Это была фантастика, логично вырастающая из технологических трендов.

Скандал с FIFA

В серии 2014 года показывают коррупционный скандал в международной футбольной организации. Через год мир всколыхнули реальные аресты чиновников FIFA.

Но — серьезные журналистские расследования в отношении FIFA продолжались задолго до серии. Авторы просто довели до абсурда то, что уже витало в воздухе.

Леди Гага и полет над стадионом

В серии 2012 года Леди Гага прилетает в Спрингфилд, подвешенная на тросах, и летает над толпой в футуристическом костюме.

В 2017 году во время Super Bowl певица открыла шоу — и действительно "взлетела" над стадионом.

Медиа сразу вспомнили "Симпсонов".

Но это важно: Гага уже использовала воздушные тросы в своих турах задолго до серии. То есть сценаристы просто гиперболизировали ее сценический стиль.

Нобелевская премия Боба Дилана (и не только)

В 2010 году в одной из серий появляется табло со ставками на будущих лауреатов Нобелевской премии. Среди фамилий — Боб Дилан.

В 2016 году он действительно получает Нобелевскую премию по литературе.

Медиа назвали это очередным "предсказанием". Но Дилан годами фигурировал среди потенциальных кандидатов. Это была скорее культурная шутка, чем мистика.

Пандемия?

Интернет любит историю о том, что "Симпсоны" предсказали COVID-19. На самом деле в серии 1993 года речь шла о "Osaka Flu" — вымышленном вирусе из Японии.

Но сюжет был типичной сатирой на глобализацию и страх перед "экзотическими болезнями". Никакого точного прогноза пандемии не было.

Disney покупает FOX

В серии 1998 года на экране появляется табличка: "20th Century Fox — подразделение Walt Disney Co." В 2019 году Disney действительно покупает большую часть активов 21st Century Fox.

Симпсоны снова угадали? На самом же деле идеи крупных медиаслитий активно обсуждались еще в 1990-х.

Фото: кадр из сериала "Симпсоны"

Так что это — интуиция или математика?

Сериал выходит с 1989 года. Более 35 лет. Более 700 серий. Тысячи шуток о политике, технологиях, спорте, корпорациях.

Статистически — часть из них просто обязана совпасть с будущими событиями.

Сам Грейнинг не раз объяснял: сценаристы берут тренд и доводят его до логического абсурда. Если абсурд становится реальностью — это уже вопрос к реальности.

Так почему людям хочется верить в "пророчества"?

Потому что это красиво. Потому что это добавляет ощущение порядка в хаосе. Потому что легче поверить, что мультсериал "что-то знает", чем признать: мир движется по прогнозируемым сценариям, которые можно увидеть, если внимательно читать новости.

И, возможно, самое большое "пророчество" Симпсонов — не в конкретных кадрах. А в том, что они показали: когда политика становится фарсом, фарс становится политикой.

И тут уже не до мистики.