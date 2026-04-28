Человек из "паучьей норы": как Саддам Хусейн превратил себя в призрака для спецслужб США

Человек, которого годами боялся весь Ирак, мог оказаться не одним, а несколькими. Легенды о двойниках Саддама Хусейна десятилетиями подпитывали его культ и страх вокруг имени, а после падения Багдада превратили поиски диктатора в настоящую охоту на призрака. Фокус рассказывает, как проходила операция по задержанию Хусейна и почему мир до последнего сомневался, что на виселице оказался именно он.

В этот день, 28 апреля 1937 года в небольшой деревне Аль-Ауджа близ Тикрита родился мальчик, который через несколько десятилетий станет одним из самых известных и страшных диктаторов 20 века — Саддам Хусейн. Его правление превратило Ирак в государство страха, а самого Саддама — в символ жестокой власти, войны и культа личности. Но даже после падения Багдада в 2003 году мир не был уверен, кого именно ищет: самого диктатора или одного из его многочисленных двойников.

Истории о "нескольких Саддамах" годами обрастали мифами. Одни утверждали, что президент Ирака десятилетиями прятался за людьми с похожей внешностью, другие — что это была лишь часть пропаганды и страха, который работал лучше любой армии. Когда США начали масштабную охоту на свергнутого лидера, именно легенда о двойниках стала одной из причин хаоса: никто не мог точно сказать, где настоящий Саддам, а где лишь его тень.

Відео дня

Режим Хусейна запомнился войной с Ираном, вторжением в Кувейт, репрессиями против собственного населения и абсолютной паранойей относительно заговоров и покушений. Именно эта паранойя и породила одну из самых устойчивых легенд Ближнего Востока: что на самом деле Саддамов было значительно больше, чем один.

Фокус рассказывает, действительно ли иракский диктатор пользовался двойниками, как американские спецслужбы охотились на "настоящего" Саддама после падения режима и почему даже его арест не убедил многих, что история наконец-то закончилась.

Империя страха: зачем Хусейну были нужны двойники

Власть Саддама Хусейна держалась не только на армии, спецслужбах и нефтяных деньгах. Она держалась на страхе. В стране, где за неосторожное слово можно было исчезнуть без следа, а заговоры рождались не только в реальности, но и в голове самого правителя, вопрос личной безопасности становился почти религией.

Хусейн хорошо помнил, как приходят к власти и как ее теряют на Ближнем Востоке. Покушения, перевороты, предательства ближайшего окружения — все это было привычной частью политической жизни региона. Еще в молодости он сам участвовал в покушении на премьер-министра Ирака Абдель-Карима Касема в 1959 году, после чего вынужден был бежать из страны. Человек, который однажды сам пытался устранить власть силой, хорошо понимал, как это может работать против него.

После того как в 1979 году он официально стал президентом Ирака, система безопасности вокруг него превратилась в отдельное государство. По данным исследователей, он постоянно менял маршруты передвижения, ночевал в разных резиденциях, почти никогда не сообщал заранее о своих поездках, а доступ к нему контролировали несколько параллельных служб безопасности, которые следили даже друг за другом. Все это было частью политики выживания, а не просто роскошью диктатора.

Именно в этот период начали активно появляться истории о двойниках. Бывшие охранники, перебежчики и западные журналисты годами рассказывали, что на официальных мероприятиях, в телевизионных обращениях и даже во время поездок по стране вместо президента могли появляться другие люди. По некоторым версиям, таких двойников было несколько, по другим — десятки. Им якобы меняли внешность, манеру движений и даже стиль речи.

Особенно активно эту тему подпитывала книга латвийского хирурга Эйгена Цнитиса, который утверждал, что участвовал в пластических операциях для людей, похожих на Саддама. Правда, документальных подтверждений этим заявлениям так и не появилось, а многие историки относятся к таким свидетельствам скептически. Часть исследователей считает, что легенда о двойниках была выгодна самому режиму: даже если их не существовало в большом количестве, страх перед невидимым и неуловимым правителем работал безупречно.

Бывший офицер ЦРУ Джон Никсон, который позже допрашивал уже задержанного Саддама, отмечал, что культ личности вокруг него был настолько сильным, что граница между реальностью и специально созданным мифом давно стерлась. Люди верили, что диктатор повсюду, что он видит все и что убежать от него невозможно. Иногда для этого даже не нужны были настоящие двойники — достаточно было самой веры в их существование.

На улицах Багдада его портреты висели повсюду: на школах, магазинах, административных зданиях, в кабинетах чиновников и даже в частных домах. Саддам не просто руководил государством — он должен был присутствовать физически, визуально, психологически. Идея, что он может одновременно быть везде, прекрасно вписывалась в эту систему.

Именно поэтому после падения режима в 2003 году американцы столкнулись не только с военной задачей, но и с проблемой почти мистического масштаба: найти человека, который годами превращал себя в призрак.

Охота века: как США искали "настоящего" Хусейна

9 апреля 2003 года на площади Фирдос в Багдаде упала статуя Саддама Хусейна — кадры, которые облетели весь мир и стали символом конца его режима. Американские войска уже контролировали столицу, администрация рассыпалась, а сам президент Ирака исчез. Для Вашингтона война официально еще не завершилась: главной целью оставался один человек.

Еще до падения Багдада Пентагон и Центральное командование США готовили отдельную операцию по поиску руководства режима. Самым известным ее символом стала колода карт с 55 наиболее разыскиваемыми представителями иракской власти. На тузе пик был сам Саддам Хусейн, а рядом — его сыновья Удей и Кусай, ближайшие генералы, руководители спецслужб и партийная верхушка Баас. Эти карточки раздавали американским военным как инструмент быстрого опознавания целей на местах.

Но с первых недель стало понятно: найти Саддама будет значительно сложнее, чем захватить Багдад. Он не оставил публичного следа, не записал обращение, не пытался вести открытую политическую игру. Зато по стране начали распространяться слухи. Одни утверждали, что он сбежал в Сирию. Другие были убеждены, что его давно убили во время бомбардировок еще в марте 2003 года. Появлялись даже версии о тайном выезде в Россию или к одному из арабских союзников.

Ситуацию осложняла старая легенда о двойниках. Если в течение десятилетий люди верили, что на публике вместо Саддама могли появляться другие люди, то теперь эта же легенда работала против американцев. Каждое сообщение о том, что "его видели", вызывало сомнения: речь идет о самом диктаторе или только о человеке, похожем на него. Часть военных аналитиков признавала, что именно миф о двойниках серьезно усложнял психологическую сторону поисков.

Бывший глава Центрального командования США генерал Томми Фрэнкс позже вспоминал, что в первые месяцы после падения режима поступали десятки противоречивых сообщений из разных регионов страны. Саддам как будто одновременно находился повсюду: в Тикрите, Мосуле, Фаллудже, у сирийской границы. Информация часто оказывалась ложной, но каждая такая зацепка запускала новые рейды и задержания.

Особенно болезненным ударом для США стала история с сыновьями Саддама. В июле 2003 года американские силы убили Удея и Кусая Хусейнов в Мосуле после масштабного штурма дома, где они скрывались. Вашингтон надеялся, что это сломает систему лояльности вокруг отца и поможет быстрее выйти на него. Но сам Саддам оставался невидимым.

Охота постепенно превращалась не только в военную, но и в символическую миссию. Для администрации Джорджа Буша-младшего было критически важно доказать: главный враг не просто потерял власть, а действительно найден, унижен и лишен своего образа недосягаемого правителя.

Проблема была в том, что сам Саддам всю жизнь строил себя как призрак — человека, которого все боятся, но почти никто не может увидеть настоящим. И теперь американцам пришлось искать не просто диктатора, а миф, который он сам создал вокруг своего имени.

Операция Red Dawn: как нашли человека из "паучьей норы"

К декабрю 2003 года охота на Саддама Хусейна продолжалась уже более восьми месяцев. Падение Багдада не означало завершения войны — наоборот, для США поиск бывшего президента стал вопросом не только безопасности, но и репутации. Джордж Буш-младший нуждался в символической победе: мир должен был увидеть, что человек, который десятилетиями держал Ирак в страхе, больше не недосягаем.

13 декабря американские военные получили информацию о возможном месте укрытия Саддама вблизи его родного Тикрита, недалеко от деревни ад-Давр. Именно там началась операция Red Dawn. Участие в рейде принимали силы 4-й пехотной дивизии и спецназовцы Task Force 121.

Американцы проверяли фермерский участок, который внешне выглядел совершенно неприметно: небольшой дом, несколько хозяйственных построек, пальмовые насаждения. Именно там под землей находился маленький тайник, который позже стал известен на весь мир как spider hole — "паучья нора".

Это была узкая подземная камера примерно два метра глубиной, замаскированная кирпичом и землей. Внутри — минимум пространства, вентиляционная труба, немного еды, оружие и сам Саддам Хусейн. Когда американские солдаты открыли тайник, он не оказал серьезного сопротивления. По официальной версии, у него был пистолет Glock и автомат АК-47, а также около 750 тысяч долларов наличными.

Фраза, которую ему часто приписывают во время задержания — "I am Saddam Hussein, President of Iraq, and I want to negotiate" ("Я — Саддам Хусейн, президент Ирака, и я хочу вести переговоры") — быстро стала частью медийной истории, хотя позже разные участники операции по-разному передавали этот момент. Американская сторона делала акцент не на словах, а на самом символе: человек, который годами строил образ всемогущего правителя, был найден в грязной яме под землей.

Но даже после ареста сомнения не исчезли. Первые кадры шокировали мир: вместо привычного образа сурового диктатора — изможденный мужчина с длинной седой бородой, растрепанными волосами и усталым взглядом. Многие просто не хотели верить, что это действительно он.

И тут снова вернулась старая история о двойниках. Часть сторонников Саддама, а также сторонники теорий заговора начали утверждать, что американцы задержали не настоящего президента, а одну из его копий. Версии были разные: от подмены во время ареста до постановочного задержания для телевизионной картинки.

Чтобы снять эти сомнения, США провели ДНК-экспертизу. Личность подтвердили также по стоматологическим данным и опознанию со стороны людей из ближайшего окружения. Для Вашингтона это было критически важно: нужно было не просто заявить о победе, а доказать ее без возможности сомнений.

Так завершилась охота на человека, десятилетиями создававшего вокруг себя образ неуловимого правителя. Но даже когда Саддама вытащили из "паучьей норы", его миф оказался значительно живучее самого режима.

После ареста: почему легенда о двойниках не исчезла

Задержание Саддама Хусейна должно было поставить точку в этой истории. Для США — стать символом победы, для Ирака — завершением эпохи страха. Но случилось наоборот: арест лишь запустил новую волну сомнений и теорий заговора.

После задержания Саддама передали под суд. Главным делом стали события 1982 года в шиитском городе Дуджейль, где после покушения на его кортеж режим провел масштабную карательную операцию. По данным следствия, тогда было убито 148 шиитов, сотни людей арестованы, а целые семьи подверглись преследованиям. Именно этот эпизод стал основой обвинения.

Во время суда Саддам вел себя не как подсудимый, а как действующий президент: спорил с судьями, отказывался признавать трибунал и называл процесс политическим спектаклем. 5 ноября 2006 года его признали виновным в преступлениях против человечности и приговорили к смертной казни через повешение. Уже 30 декабря приговор был приведен в исполнение.

Именно после казни старая история о двойниках вернулась с новой силой. Часть сторонников Саддама начала утверждать, что казнили не его, а одну из копий. Обсуждали внешность, голос, черты лица, даже форму ушей. Появились версии, что настоящий диктатор давно сбежал, а США нужна была лишь показательная финальная сцена.

Никаких доказательств этому не было. ДНК-экспертиза, свидетельства родственников и ближайшего окружения подтверждали: арестованный и казненный человек был именно Саддамом Хусейном. Но для многих логика уже не имела значения.

Культ личности работает иначе: человек, который годами строил образ всемогущего правителя, не может просто закончить жизнь на виселице. Именно поэтому после таких фигур остаются не только архивы и приговоры, но и легенды.

Так было со Сталиным, Гитлером, Каддафи. Так случилось и с Саддамом. Его нашли, судили и казнили, но миф о нем оказался значительно живучее самого режима. Для части мира он так и остался не человеком, а призраком, которого якобы невозможно поймать окончательно.